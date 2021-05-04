Надя Мейхер защитила Меладзе в истории с домогательствами, а слова Поляковой назвала шуткой

Певица встала на сторону продюсера, заявив, что все обвинения против него не нужно воспринимать всерьез

Надя Мейхер встала на защиту Константина Меладзе во всей этой скандальной истории с харассментом. В интервью Пятому каналу бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра" обвинения Оли Поляковой подвергла сомнению.

"Я ее знаю очень плохо. Мы не дружеские, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права ничего говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательства" и Константин Меладзе — совершенно противоположные вещи", – сказала Мейхер.

Надя Мейхер

Фото: instagram.com/nadyameiher

Надя отметила, что из-за любви Поляковой к шуткам нельзя относиться серьезно ко всем ее словам. Интересно, кто решит шутить о подобном?

"Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила, она человек достаточно юморной. Я не думаю, что эти слова следует воспринимать всерьез", – добавила певица.

Напомним, что недавно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого высказалась Оля Полякова, поддержав певицу. Но нашлись и те, кто не поверил ни Лорак, ни Поляковой.

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