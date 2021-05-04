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Надя Мейхер защитила Меладзе в истории с домогательствами, а слова Поляковой назвала шуткой

Сегодня, 13:04

Певица встала на сторону продюсера, заявив, что все обвинения против него не нужно воспринимать всерьез

Надя Мейхер встала на защиту Константина Меладзе во всей этой скандальной истории с харассментом. В интервью Пятому каналу бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра" обвинения Оли Поляковой подвергла сомнению.

"Я ее знаю очень плохо. Мы не дружеские, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права ничего говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательства" и Константин Меладзе — совершенно противоположные вещи", – сказала Мейхер.

Надя Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

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Надя отметила, что из-за любви Поляковой к шуткам нельзя относиться серьезно ко всем ее словам. Интересно, кто решит шутить о подобном?

"Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила, она человек достаточно юморной. Я не думаю, что эти слова следует воспринимать всерьез", – добавила певица.

Напомним, что недавно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого высказалась Оля Полякова, поддержав певицу. Но нашлись и те, кто не поверил ни Лорак, ни Поляковой.

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