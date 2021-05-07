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Вера Брежнева удалила свою знаменитую родинку, но та проявилась снова

Сегодня, 16:30

Певица показала фото, на котором видно пятнышко под губой

Певица Вера Брежнева решилась на удаление родинки еще в начале этого года. И сделала это. Но вскоре родинка появилась на лице звезды вновь. Да, и такое бывает.

В Instastories Брежнева ответила на вопросы поклонников, один из которых как раз касался ее "изюминки". Исполнительница написала, что удалила родинку несколько месяцев назад, но это оказалось бессмысленным.

"Пигмент пробивается снова. Ей со мной хорошо", – написала Вера и добавила свое недавнее фото, чтобы продемонстрировать родинку.

Фото: instagram.com/stories/ververa

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Кстати, в прошлом году свою не менее известную родинку удалила актриса Ольга Сумская. Это первыми заметили фолловеры артистки, но та никак не комментировала свое решение.

Ранее СМИ выложили фото недвижимости Меладзе и Брежневой. Эта парочка – настоящие мультимиллионеры!

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