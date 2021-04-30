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Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе ей тоже предлагал интим

Сегодня, 19:06

После того как Ани Лорак сказала, что Константин Меладзе смотрел на нее не только как на певицу, в ее адрес посыпался хейт. Оля Полякова вступилась за коллегу

Певица Оля Полякова поддержала свою коллегу Ани Лорак, которая в интервью намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. Оля Полякова подтвердила, что и сама получила от него такое же предложение.

Напомним, что вскоре после скандального интервью Ани заявила, что журналисты перекрутили ее слова и что она имела в виду вовсе не сексуальные домогательства. Теперь же история приняла новый оборот – Оля Полякова призналась, что не только верит Ани Лорак, но и что сама столкнулась с этим при общении с Константином Меладзе.

Такими откровениями "Королева ночи" поделилась в новом видео в Instagram и отметила, что Ани Лорак незаслуженно столкнулась с порицаниями и хейтом.

Ани Лорак, Константин Меладзе и Оля Полякова
Ани Лорак, Константин Меладзе и Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду. Только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может быть, конечно, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить такое предложение. Мы об этом никогда не узнаем потому, что об этом принято молчать, это принято замалчивать. И вообще тема харрасмента в нашем обществе не считается чем-то порицаемым. Это такая себе норма: ну, предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения, ну, молодец", – сказала Оля Полякова.

Певица обратилась к коллегам и попросила их позволить правде быть озвученной. Затем артистка обратилась к Ани Лорак и попросила ее не оправдываться за откровенность.

"Ты ничего никому не должна. Ты просто имеешь сказать правду. А правда должна звучать потому, что умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем вновь и вновь получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере, за то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек в будущем от харрасмента", – сказала Оля Полякова.

Оля Полякова поддержала Ани Лорак и заявила о харрасмента от Константина Меладзе
Видео: instagram.com/polyakovamusic

Ранее сообщалось, что Ани Лорак расхвалила Филиппа Киркорова в его 54-летие, а фанаты – затроллили за "богатство".

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