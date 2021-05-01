Кто из звезд поддержал Полякову, обвинившую Меладзе в харассменте

Украинские певицы заявили, что продюсер "ВИА Гры" предлагал им интим в обмен на продвижение в шоу-бизнесе

На днях певица Ани Лорак заявила в одном из телешоу, что Константин Меладзе смотрел на нее не только как артистку. После того, как эта новость разлетелась по СМИ, исполнительница поспешила оправдаться, мол она не имела в виду сексуальные домогательства.

Позже Оля Полякова записала видео, в котором призвала Лорак и других коллег по сцене не молчать о харассменте. В комментариях ее поддержали Маша Ефросинина, Виталий Козловский и Ольга Горбачева.

"Оля, ты молодец"

"Оля, вы умничка. Не боитесь поддержать в такой теме человека"

"Оля, спасибо, что не молчите"

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

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Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Что говорят оппоненты

На вечеринке премии "МУЗ ТВ", состоявшейся после выхода того самого интервью с Ани Лорак, журналисты попросили прокомментировать ситуацию брата Константина Меладзе – Валерия. Но тот сделал вид, что не понимает, о чем идеть речь.

А вот Светлана Лобода стала на защиту продюсера. По ее словам, это все спекуляции и "насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем".

Певица Лолита вообще сказала, что в последнее время все "стали помешаны" на харассменте, а саму ее никто и никогда не домогался.

Напомним, что Оля Полякова рассказала о домогательствах со стороны Константина Меладзе еще в 2019 году в интервью с Дмитрием Гордоном.

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