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Брат Галкина впервые рассказал, какая на самом деле Пугачева вне камер

Сегодня, 17:59

Брат юмориста впервые рассказал об отношениях со звездными родственниками

У Максима Галкина и Аллы Пугачевой большая семья и со своими всеми родственниками они стараются поддерживать отношения. Троюродный брат юмориста Игорь Жуков впервые появился на ТВ и рассказал об отношениях со звездными родственниками.

В программе "Звезды сошлись" Жуков уточнил, что они с Галкиным родственники по материнской линии, их мамы двоюродные сестры, а сами Игорь и Максим – одногодки и дружат лет с семи. Созваниваются часто и до пандемии часто встречались.

Троюродный брат Максима Галкина Игорь Жуков
Троюродный брат Максима Галкина Игорь Жуков
Фото: Скриншот из YouTube

Жуков с теплотой отзывается о родственниках. Он отметил, что был и на свадьбе Пугачевой и Галкина. Он рассказал, что даже потанцевал с невестой.

"Я танцевал на их торжестве с самой Аллой Борисовной. Она сама меня пригласила. Я подарил им большой букет цветов и очень хорошее шампанское. Просто не знаю, что дарить людям, у которых все есть", – рассказал брат Галкина.

Троюродный брат Максима Галкина танцует с Аллой Пугачевой
Троюродный брат Максима Галкина танцует с Аллой Пугачевой
Фото: Скриншот из YouTube

Примадонну Жуков назвал уникальным человеком и рассказал, какая она вне камер.

"Она уникальный человек, поэтому служить ее вниманию непросто. Я к этому не стремлюсь и не стремился, но она очень дружелюбная и всегда очень приветливая", – рассказал Игорь о Пугачевой.

Также он отметил, что его сын дружит с детьми Пугачевой и Галкина.

"Они недавно вместе с Лизой и Гарри приходили на день рождения моего сына, которому исполнилось три года. Максим подарил большого робота", – поделился брат Галкина.

Ранее мы рассказывали, что новое увлечение сына Пугачевой удивило поклонников.

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