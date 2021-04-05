Брат Галкіна вперше розповів, яка насправді Пугачова поза камерами

Брат гумориста вперше розповів про стосунки із зірковими родичами

У Максима Галкіна і Алли Пугачової велика сім'я і зі своїми всіма родичами вони намагаються підтримувати стосунки. Троюрідний брат гумориста Ігор Жуков вперше з'явився на ТБ і розповів про стосунки із зірковими родичами.

В програмі "Зірки зійшлися "Жуков уточнив, що вони з Галкіним родичі по материнській лінії, їх мами двоюрідні сестри, а самі Ігор і Максим – однолітки і дружать років з семи. Зідзвонювалися часто і до пандемії часто зустрічалися.

Троюрідний брат Максима Галкіна Ігор Жуков Фото: Скріншот з YouTube

Жуков з теплотою відгукується про родичів. Він зазначив, що був і на весіллі Пугачової і Галкіна. Він розповів, що навіть потанцював з нареченою.

"Я танцював на їх торжестві з самою Аллою Борисівною. Вона сама мене запросила. Я подарував їм великий букет квітів і дуже гарне шампанське. Просто не знаю, що дарувати людям, у яких все є", – розповів брат Галкіна.

Троюрідний брат Максима Галкіна танцює з Аллою Пугачовою Фото: Скріншот з YouTube

Примадонну Жуков назвав унікальною людиною і розповів, яка вона поза камерами.

"Вона унікальна людина, тому служити її увазі непросто. Я до цього не прагну і не прагнув, але вона дуже доброзичлива і завжди дуже привітна", – розповів Ігор про Пугачову.

Також він зазначив, що його син дружить з дітьми Пугачової і Галкіна.

"Вони недавно разом з Лізою і Гаррі приходили на день народження мого сина, якому виповнилося три роки. Максим подарував великого робота", – поділився брат Галкіна.

Раніше ми розповідали, що нове захоплення сина Пугачової здивувало шанувальників.

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