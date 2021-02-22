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Супруга экс-"Холостяка" Макса Михайлюка сообщила, когда будет рожать

Сегодня, 09:56

Модель Даша Хлыстун беременна первенцем

Возлюбленная экс-"Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун недавно рассказала, кто у нее родится – мальчик или девочка. А теперь известная модель сообщила срок своей беременности.

В Instagram-аккаунте Даша опубликовала снимок из совместной фотосессии с Максом, отметив, что ей часто задают вопросы о сроках беременности.

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк
Даша Хлыстун и Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Исходя из чаще задаваемых вопросов подумала: а чего, собственно, с вами не поделиться тем, какой срок. Ведь мне-то уже рожать скоро. Пузожителю почти 32 недели... и мое любимое фото, кстати", – написала Хлыстун.

Вероятно, малыш появится на свет уже в апреле этого года.

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Ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.

Даша Хлыстун
Даша Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – поделилась она с подписчиками.

Напомним, что Даша Хлыстун и Макс Михайлюк уже успели пожениться. Когда это произошло – пара держит в секрете. Вместо этого Хлыстун раскрыла подробности знакомства с Михайлюком.

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