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Беременной Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи

Сегодня, 18:25

Телеведущая рассказала, с чем ей пришлось столкнуться

Беременная Василиса Фролова, которая заразилась коронавирусом, рассказала в Facebook, как пыталась получить помощь в одной государственных больниц.

Врач отказалась принимать телеведущую в одном из роддомов Киева, когда Василиса хотела получить консультацию. В результате изначально ей отказали даже предоставить телефон ее врача.

"Больная? Не ходите к нам! Если что-то ургентное – вызывайте скорую, но только к нам не приезжайте!", – рассказала Фролова один из случаев.

Также телеведущая вспомнила, что однажды пришла по записи на прием, но врач вышла и удивленно спросила: "А разве ты не через час?.

Ведущая Василиса Фролова
Ведущая Василиса Фролова
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Она также рассказала, что когда заразилась коронавирусом, то все свои визиты отменила, но ей нужна была консультация врача по результатам анализов. В итоге она три дня не могла дозвониться до врача.

"Снова, когда я попросила мне позвонить, я случайно услышала ее голос там на ресепшене. Она как всегда свысока ответила — "и не могу я с ней говорить, меня вообще главврач вызывает". Без лишних церемоний мне отрезали: "Она не хочет с вами разговаривать" и бросили трубку!", – рассказала Василиса.

Ранее Василиса Фролова снялась в откровенной фотосессии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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