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Василиса Фролова рассекретила пол ребенка на вечеринке в честь своего 43-летия

Сегодня, 10:50

Телеведущая совсем скоро впервые станет мамой

Известная украинская теле- и радиоведущая, актриса и модель Василиса Фролова, которая беременна первенцем, отметила свое 43-летие. На вечеринке по случаю дня рождения Василисы собрались ее друзья, которые делились фото и видео с мероприятия в Instagram, где и рассекретили пол ребенка.

В Instastories Дарьи Коломиец, украинской теле-, радиоведущей появилось фото с Василисой. На снимке Дарья целует подругу в живот. На фото она поместила стикер с надписью "It's a boy"( с англ. "это мальчик").

Скриншот: Instagram

Оказалось, что Василиса совместила празднование своего дня рождения вместе с вечеринкой, которую обычно устраивают, чтобы узнать пол будущего ребенка.

Василиса Фролова
Видео: instagram.com/lauramarti_official

О беременности Василисы Фроловой стало известно в ноябре прошлого года. Ведущая не показывает отца ребенка.

Ранее мы сообщали, что беременной Василисе Фроловой из-за положительного теста на COVID-19 в роддоме отказали в помощи.

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Василиса Фролова
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