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Шок или естественность? Беременная Василиса Фролова снялась полностью голой

Сегодня, 15:02

Ведущая находится на последних сроках беременности

Беременная ведущая Василиса Фролова, которая подхватила коронавирус, шокировала и одновременно восхитила публику. Это зависит от того, как вы воспринимаете обнаженное женское тело.

На своей странице в Instagram будущая мама похвасталась кадрами из новой фотосессии, для которой она совершенно не использовала одежду. Вместо нее самые интимные части тела она прикрыла бенгальскими огнями.

Фото: jetsetter.ua

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Фото: jetsetter.ua

Фролова с радостью демонстрирует свой большой живот, прикрывая грудь. Она также надела несколько браслетов на руку а губы накрасила темно-красной помадой. Что еще нужно?

Фото: jetsetter.ua
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Беременные знаменитости любят сниматься обнаженными – это факт. Так, недавно Звезда "Великолепного века" впервые продемонстрировала беременный животик, а еще "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая тоже вот-вот родит, засветила свою фигуру в интимном фотосете.

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