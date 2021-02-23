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Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

Сегодня, 10:13

Певец вспомнил, как играл в боулинг с Лолитой

Виктор Павлик признался, что был влюблен в певицу Лолиту. Об этом он рассказал своей беременной супруге Екатерине Репяховой. Напомним, что минувшим вечером пара рассекретила пол ребенка.

В Instastories возлюбленная Павлика опубликовала несколько видео, в которых Виктор Франкович делится воспоминаниями, связанными с известной артисткой.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

По словам Павлика, когда Репяховой было 3 года, он вместе с Лолитой играл в боулинг на набережной в Днепре. Тогда он был влюблен в певицу.

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"Я Лолите признавался в любви, когда ты еще в колыбели лежала", – сказал Павлик супруге.

Он добавил, что они со звездой в очень хороших отношениях, и что много лет дружат.

Лолита Милявская родилась в Мукачево в творческой семье. Ее отец в 1974 году эмигрировал в Израиль, а она осталась в Украине вместе с мамой. Будущая звезда училась во Львове, а затем переехала в Киев. Сейчас живет и работает в РФ.

Напомним, что ранее певица Лолита резко высказалась о Крыме и Донбассе.

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