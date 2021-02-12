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Виктор Павлик на корпоративе исполнил песню запрещенного в Украине российского исполнителя: видео

Сегодня, 15:38

Видео сняла супруга артиста

Не так давно жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова жаловалась, что из-за карантина нет концертов и у пары начались финансовые проблемы. Но ситуация, похоже, стала налаживаться. Вчера Виктор Павлик выступил на корпоративе.

Исполнить песню – хорошая идея ко Дню влюбленных. Ну а если вы все еще в поисках чего-то особенного для своего любимого – тогда стоит посмотреть наши 14 креативных идей ко Дню святого Валентина.

У себя в Instastories жена артиста, а по совместительству и его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала видео, на котором артист поет для гостей. Все бы ничего, но Виктор Павлик исполнял песню российского исполнителя Юрия Антонова "Мечта сбывается".

Виктор Павлик исполнил песню Юрия Антонова
Видео: instagram.com/repyahovakate

Стоит отметить, что в 2017 году Юрий Антонов попал в базу данных "Миротворца" за выступления в Крыму.

Ранее Виктор Павлик объяснил, почему не помогает своей маме.

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