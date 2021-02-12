Виктор Павлик на корпоративе исполнил песню запрещенного в Украине российского исполнителя: видео
Видео сняла супруга артиста
Не так давно жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова жаловалась, что из-за карантина нет концертов и у пары начались финансовые проблемы. Но ситуация, похоже, стала налаживаться. Вчера Виктор Павлик выступил на корпоративе.
Исполнить песню – хорошая идея ко Дню влюбленных. Ну а если вы все еще в поисках чего-то особенного для своего любимого – тогда стоит посмотреть наши 14 креативных идей ко Дню святого Валентина.
У себя в Instastories жена артиста, а по совместительству и его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала видео, на котором артист поет для гостей. Все бы ничего, но Виктор Павлик исполнял песню российского исполнителя Юрия Антонова "Мечта сбывается".
Стоит отметить, что в 2017 году Юрий Антонов попал в базу данных "Миротворца" за выступления в Крыму.
Ранее Виктор Павлик объяснил, почему не помогает своей маме.
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