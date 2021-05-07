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Участницам шоу Холостяк не платят за съемки – откровенное признание (фото)

Сегодня, 16:55

23-летняя чемпионка по бегу Даша Ставича заявила, что никому из участниц "Холостяка" не платят гонорары. В то же время и девушки ничего не платят, чтобы участвовать в шоу

Даша Ставнича и Джессика
Даша Ставнича и Джессика
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Участница шоу "Холостяк-11" Даша Ставича, которая раскритиковала пост-шоу "Как выйти замуж", заявила, что участие в проекте не оплачивается. После того как девушка возмутилась тем, что ее вырезали из эфира программы, подписчики поинтересовались, заплатили ли ей за съемку. Как оказалось, никому из участниц "Холостяка" не платят.

В Instagram 23-летняя Даша Ставича опубликовала фото в зеркале и выразила негодование по поводу проекта.

"Интересно узнать Ваше мнение касательно программы "Як вийти заміж". Личное мое, я негативно отношусь", – написала Даша.

В комментариях одна из подписчиц спросила у Даши:

  • "Вам хоть заплатили за зря потраченный день?"

Ответ Даши удивил некоторых зрителей шоу. Девушка сообщила, что им не платят, и они тоже не платят никому. Оказалось, что все девушки подписывают контракт, в котором прописано, что они должны принимать участие в определенных съемках.

Скриншот Instagram

До этого у себя в сторис Даша раскритиковала программу "Как выйти замуж". Девушка заявила, что ее пытались спровоцировать на эмоции на съемках, и, поскольку это не удалось, ее и вовсе вырезали из эфира.

Напомним, что ранее из шоу "Холостяк-11" ушла Юлия Зайка, что очень расстроило фанатов.

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