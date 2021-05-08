Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Он тебя не достоин: в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка

Сегодня, 20:07

В 10 выпуске романтического проекта Михаил Заливако отправил домой еще одну девушку

В 10 выпуске "Холостяка-11" Михаил Заливако попрощался с той, кого зрители шоу точно видели победительницей – это Джессика. Увы, она покинула проект и уехала домой.

После выхода нового эпизода "Холостяк-11" девушка опубликовала в Instagram-аккаунте пост, которым попрощалась с Михаилом и реалити.

, – | 11 (@antoniajessica)

"Не каждая сказка заканчивается хэппи-эндом", – написала Джессика.

Читайте также:
10 выпуск Холостяка-11: Михаил Заливако познакомился с родными всех участниц. Как это было

В комментариях зрители "Холостяка-11" поддержали экс-участницу, а многие сошлись во мнении, что Михаил, решив попрощаться с Джессикой, поступил неправильно. Похоже, у кого-то появились хейтеры...

  • "Это был мой финал просмотра данного проекта, к сожалению, смотреть нет смысла"
  • "Неожиданно, никого не представляю финалисткой кроме Джессики"
  • "Лучшая! Яркая внешность, супер фигура, стиль, шик! Богиня, достойная большего! Восхищаюсь вами"
  • "Очень жаль. Так болела и переживала за тебя"
  • "Джессика, я просто не поверила своим глазам, когда он расстался с тобой. Если человек способен так обнимать, целовать, заглядывать будто искренне в глаза, а потом почти без эмоций лепить какие-то отмазки, то он не стоит тебя"
Скриншот: instagram.com/antoniajessica
Скриншот: instagram.com/antoniajessica

Напомним, ранее в Сети обсуждали, что победительницей "Холостяка-11" стала Анна Богдан.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Участницам шоу Холостяк не платят за съемки - откровенное признание (фото) Участница Холостяка-11 жестко раскритиковала пост-шоу Как выйти замуж. Девушку вырезали из эфира Джессика о Холостяке: Все были в шоке, какой меня показали в шоу
Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Тайный любовник Тины Кароль дал откровенное интервью
Тайный любовник Тины Кароль дал откровенное интервью
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото

Популярные статьи

Сегодня, 20:46Фаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Сегодня, 08:56Звездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

Сегодня, 08:00Вкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

Сегодня, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Сегодня, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

Вчера, 17:40Модно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

Вчера, 16:21Звездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

Вчера, 13:15Вкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

Вчера, 11:44Звездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Вчера, 10:49Звездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяЗвездно

Замуж за олигарха и запретный вес: 10 откровений Тины Кароль из ее нового интервью

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяАктуально

Как получить фигуру мечты: главные правила питания и эффективных тренировок

6 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять