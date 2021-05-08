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10 выпуск Холостяка-11: Михаил Заливако познакомился с родными всех участниц. Как это было

Сегодня, 01:25

На проекте осталось всего четыре участницы – с родными и близкими каждой из них уже познакомился Холостяк. Узнайте все самые интересные подробности каждой из встреч

Как прошел 10 выпуск "Холостяка-11"
Как прошел 10 выпуск "Холостяка-11"
Фото: пресс-служба СТБ, скриншот

Финал проекта "Холостяк-11" все ближе. В десятом эпизоде реалити Михаил Заливако познакомился с родными и друзьями каждой из участниц.

Мы уже рассказали, кто покинул проект в этом выпуске, а теперь предлагаем узнать все самые яркие подробности десятого эпизода и интересные факты о каждой из участниц.

Даша

Перед знакомством с родными Даша повела Михаила в зал – там девушка проверяла растяжку Холостяка. В конце их мини-свидания был поцелуй.

Фото: кадр из проекта

После этого пара приехала на знакомство с семьей Даши. И вот несколько фактов, которые Холостяк узнал о девушке во время встречи с семьей:

  • У Даши есть две младшие сестры.
  • У девушки было непростое детство: биологический отец часто употреблял алкоголь и поднимал руку на мать.
  • Даша очень заботливая и любит свою семью. Когда она была маленькой, то часто становилась на защиту мамы и сестры от отца.
Фото: кадр из проекта
  • Когда Даше было 13 лет, ее мать снова вышла замуж. У девушки очень теплые отношения со своим отчимом, которого она называет "папа".
  • Мама Даши призналась, что ее дочь нередко бывает очень резкой и вспыльчивой.
  • По натуре Даша – командир.

Джессика

Ради встречи с Джессикой и ее близкими Михаил Заливако отправился в Мукачево. Там он познакомился с подругами девушки – обеих, кстати, зовут Даниелла. Вместе с ними и Джессикой Холостяк очень приятно провел время в кафе.

Фото: кадр из проекта

Подружки Джессики подготовили Михаилу самодельную газету, где собрали как правдивые, так и ложные факты о ней. А Заливако нужно было угадать – что правда, а что ложь.

Многие факты оказались неправдой. Например, Джессика никогда не увеличивала бюст и ей не делали предложение.

Фото: кадр из проекта

Позже была встреча с родителями Джессики в ресторане.

Фото: кадр из проекта

Вот несколько любопытных фактов о Джессике:

  • Девушка любит кататься на лыжах. Однажды с подружками она спускалась в темноте по уже закрытой трассе, чтобы добраться до припаркованного неподалеку автомобиля.
  • У Джессики есть младший брат.
  • Вот так Джессика выглядела в подростковом возрасте:
Фото: кадр из проекта
  • С бывшим возлюбленными Джессика прожила два года, они расстались из-за измены с его стороны.
  • Родители девушки уехали на заработки в Венгрию в 90-х – девушка мало времени проводила вместе с ними, ее воспитывали бабушка с дедушкой.
  • В юности Джессика участвовала в конкурсах красоты.

Аня

Перед тем, как Аня познакомила Мишу с родными, пара взяла мастер-класс у известного украинского кулинарного эксперта – Евгения Клопотенко. Пара готовила бананы с луком, свеклу с рыбой и много других нестандартных блюд. Оказалось, что вкуси в пище у Холостяка и Ани очень схожи.

Фото: кадр из проекта

Потом Михаил Заливако пообщался с двоюродной сестрой Ани, Дашей, мамой Ани, Ольгой Петровной и братом Димой.

Фото: кадр из проекта

Несколько фактов об Ане, которые Холостяк узнал во время свидания:

  • У нее в квартире до сих пор висят фото со свадьбы с экс-главой Офиса президента, Андреем Богданом. Правда, на снимках Анна позирует одна и с братом. Но наличие этих фото Холостяка все равно смутило.
  • По мнению Ани, главный в семье – мужчина.
  • Ради любимого человека девушка готова переехать в любой город.
  • В детстве у Ани были сложные отношения с отцом.
  • Девушка обожает водить автомобиль.

Розали

Розали родом из Донецка, но уже семь лет живет в Харькове. А Харьков, как известно, – родной город Михаила. Перед знакомством с родными Розали устроила Холостяку небольшой квест по городу.

Девушка подготовила конверты, на которых были написаны строчки из значимых для нее песен. Внутри каждого из конвертов – фото-подсказка, благодаря которому Холостяк должен был догадаться, на какую локацию они с Розали должны отправиться.

Первая локация была университет. Оказалось, что Розали училась в том же вузе, что и Холостяк.

Фото: кадр из проекта

Вторая локация – клуб, в котором Михаил и Розали познакомились пять лет назад. Тогда девушка работала там певицей. В клубе специально для Михаила Розали исполнила песню Эда Ширана – Perfect.

Фото: кадр из проекта

Третья локация – мост, по которому раньше Розали проезжала, отправляясь домой в Донецк.

После прогулки пара пришла домой к Розали. Там Михаил пообщался по видеосвязи с ее мамой Светланой, а затем в гости пришли самые близкие друзья девушки – Тереза и Руслан. Компания приятно провела время за общением.

Фото: кадр из проекта

А теперь несколько занятных фактов о Розали:

  • Самая большая мечта девушки – купить автомобиль. Ради этого она на базовом уровне выучила немецкий, изучила строение авто и отправилась в Германию, чтобы исполнить желание. Однако возникли некоторые проблемы и покупка мечты еще впереди.
  • Розали любит философствовать, а также – дискутировать на неординарные темы. Ее друг Руслан признался, что однажды они с Розали долго обсуждали, нужно ли велосипедистам сдавать на права. Розали настаивала, что нужно, ведь на велосипеде можно случайно сбить, к примеру, собаку.
  • У Розали есть пес по имени Вольт, он живет с ее мамой в Донецке.
  • Несколько лет назад Розали победила в конкурсе красоты в своем университете.

Ранее Джессика призналась, что на проекте "Холостяк" ее показали совсем не такой, какой она является в реальной жизни.

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