10 выпуск Холостяка-11: Михаил Заливако познакомился с родными всех участниц. Как это было
На проекте осталось всего четыре участницы – с родными и близкими каждой из них уже познакомился Холостяк. Узнайте все самые интересные подробности каждой из встреч
Финал проекта "Холостяк-11" все ближе. В десятом эпизоде реалити Михаил Заливако познакомился с родными и друзьями каждой из участниц.
Мы уже рассказали, кто покинул проект в этом выпуске, а теперь предлагаем узнать все самые яркие подробности десятого эпизода и интересные факты о каждой из участниц.
Перед знакомством с родными Даша повела Михаила в зал – там девушка проверяла растяжку Холостяка. В конце их мини-свидания был поцелуй.
После этого пара приехала на знакомство с семьей Даши. И вот несколько фактов, которые Холостяк узнал о девушке во время встречи с семьей:
- У Даши есть две младшие сестры.
- У девушки было непростое детство: биологический отец часто употреблял алкоголь и поднимал руку на мать.
- Даша очень заботливая и любит свою семью. Когда она была маленькой, то часто становилась на защиту мамы и сестры от отца.
- Когда Даше было 13 лет, ее мать снова вышла замуж. У девушки очень теплые отношения со своим отчимом, которого она называет "папа".
- Мама Даши призналась, что ее дочь нередко бывает очень резкой и вспыльчивой.
- По натуре Даша – командир.
Ради встречи с Джессикой и ее близкими Михаил Заливако отправился в Мукачево. Там он познакомился с подругами девушки – обеих, кстати, зовут Даниелла. Вместе с ними и Джессикой Холостяк очень приятно провел время в кафе.
Подружки Джессики подготовили Михаилу самодельную газету, где собрали как правдивые, так и ложные факты о ней. А Заливако нужно было угадать – что правда, а что ложь.
Многие факты оказались неправдой. Например, Джессика никогда не увеличивала бюст и ей не делали предложение.
Позже была встреча с родителями Джессики в ресторане.
Вот несколько любопытных фактов о Джессике:
- Девушка любит кататься на лыжах. Однажды с подружками она спускалась в темноте по уже закрытой трассе, чтобы добраться до припаркованного неподалеку автомобиля.
- У Джессики есть младший брат.
- Вот так Джессика выглядела в подростковом возрасте:
- С бывшим возлюбленными Джессика прожила два года, они расстались из-за измены с его стороны.
- Родители девушки уехали на заработки в Венгрию в 90-х – девушка мало времени проводила вместе с ними, ее воспитывали бабушка с дедушкой.
- В юности Джессика участвовала в конкурсах красоты.
Перед тем, как Аня познакомила Мишу с родными, пара взяла мастер-класс у известного украинского кулинарного эксперта – Евгения Клопотенко. Пара готовила бананы с луком, свеклу с рыбой и много других нестандартных блюд. Оказалось, что вкуси в пище у Холостяка и Ани очень схожи.
Потом Михаил Заливако пообщался с двоюродной сестрой Ани, Дашей, мамой Ани, Ольгой Петровной и братом Димой.
Несколько фактов об Ане, которые Холостяк узнал во время свидания:
- У нее в квартире до сих пор висят фото со свадьбы с экс-главой Офиса президента, Андреем Богданом. Правда, на снимках Анна позирует одна и с братом. Но наличие этих фото Холостяка все равно смутило.
- По мнению Ани, главный в семье – мужчина.
- Ради любимого человека девушка готова переехать в любой город.
- В детстве у Ани были сложные отношения с отцом.
- Девушка обожает водить автомобиль.
Розали родом из Донецка, но уже семь лет живет в Харькове. А Харьков, как известно, – родной город Михаила. Перед знакомством с родными Розали устроила Холостяку небольшой квест по городу.
Девушка подготовила конверты, на которых были написаны строчки из значимых для нее песен. Внутри каждого из конвертов – фото-подсказка, благодаря которому Холостяк должен был догадаться, на какую локацию они с Розали должны отправиться.
Первая локация была университет. Оказалось, что Розали училась в том же вузе, что и Холостяк.
Вторая локация – клуб, в котором Михаил и Розали познакомились пять лет назад. Тогда девушка работала там певицей. В клубе специально для Михаила Розали исполнила песню Эда Ширана – Perfect.
Третья локация – мост, по которому раньше Розали проезжала, отправляясь домой в Донецк.
После прогулки пара пришла домой к Розали. Там Михаил пообщался по видеосвязи с ее мамой Светланой, а затем в гости пришли самые близкие друзья девушки – Тереза и Руслан. Компания приятно провела время за общением.
А теперь несколько занятных фактов о Розали:
- Самая большая мечта девушки – купить автомобиль. Ради этого она на базовом уровне выучила немецкий, изучила строение авто и отправилась в Германию, чтобы исполнить желание. Однако возникли некоторые проблемы и покупка мечты еще впереди.
- Розали любит философствовать, а также – дискутировать на неординарные темы. Ее друг Руслан признался, что однажды они с Розали долго обсуждали, нужно ли велосипедистам сдавать на права. Розали настаивала, что нужно, ведь на велосипеде можно случайно сбить, к примеру, собаку.
- У Розали есть пес по имени Вольт, он живет с ее мамой в Донецке.
- Несколько лет назад Розали победила в конкурсе красоты в своем университете.
Ранее Джессика призналась, что на проекте "Холостяк" ее показали совсем не такой, какой она является в реальной жизни.
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