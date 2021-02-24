Многодетный укршоубиз: у кого из украинских звезд трое и больше детей

Узнайте, у кого из украинских знаменитостей большая семья

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что ведущий "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом.

Совсем скоро Анатолича можно будет назвать многодетным папой – у ведущего уже есть две очаровательные дочки – Алиса и Лолита.

По такому поводу мы решили вспомнить, у кого еще из звезд украинского шоу-бизнеса трое и больше детей в семье.

Олег Скрипка

У солиста легендарной группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки и его супруги Натальи четверо детей: 15-летний Роман, 13-летний Устим, 10-летняя Олеся и 8-летняя Зоряна.

Олег Скрипка с супругой и детьми Фото: instagram.com/o.skrypka

Валентина Хамайко

Украинская телеведущая Валентина Хамайко и ее супруг, бизнесмен и вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат, тоже воспитывают четверых детей: двух дочерей – Соломию и Мирославу, а также двоих сыновей – Михаила и Андрея, которого назвали в честь отца.

Валентина Хамайко с семьей Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Тарас Тополя и Alyosha

В августе прошлого года солист группы "Антитіла" Тарас Тополя и украинская певица Alyosha в третий раз стали родителями – у них родилась дочь Маша, которая стала младшей сестрой двоих сыновей пары – Романа и Марка.

Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз Фото: instagram.com/alyoshasinger

Отметим, что супруги поженились в 2013 году. В апреле того же года у пары родился старший сын Роман, а в ноябре 2015-го – младший Марк.

Тарас Тополя с женой Alyosha и сыновьями Фото: instagram.com/tarastopolia

Дядя Жора

Украинский шоумен, комик и ведущий Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) и его супруга Наталья – счастливые родители сразу трех дочерей: Ульяны, Устины и Амины.

Дядя Жора с семьей Фото: пресс-служба

Ольга Фреймут

У телеведущей Ольги Фреймут трое детей – дочь Злату она родила от британца по имени Нил, а еще двоих детей – сына Валерия (род. в 2016 году) и дочь Евдокию (род. в 2017 году) – от своего нынешнего супруга Владимира Локотко.

Ольга Фреймут с детьми Фото: instagram.com/freimutolia

Дочь Ольги Фреймут – Злата недавно отметила свое 15-летие.

Ольга Фреймут и Злата Митчелл Фото: instagram.com/freimutolia

Григорий Решетник

В ноябре прошлого года телеведущий Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Теперь Григорий многодетный папа – с супругой Кристиной они воспитывают троих сыновей.

Григорий и Кристина Решетник с детьми Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, Анатолий Анатолич рассказал, как его дочки отреагировали на новость о третьем ребенке.

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