Андрій Джеджула став батьком вдруге: зворушливі фото з пологового будинку

У телеведучого і його дружини народилася дочка

Після всіх скандалів Юлія Леус і Андрій Джеджула повідомили радісну новину – вони стали батьками. У пари народилася дівчинка. Фото вони опублікували в Instagram.

Новоспечена мама вже поділилася першим фото і розсекретила ім'я.

"Аделіна. 3840/55. Це любов", – коротко написала Юлія.

Юлія Леус з дочкою Аделіною Фото: instagram.com/yla__yla

Також фото з донькою у себе в Instagram опублікував і Андрій Джеджула.

"Відчути все від першої перейми моєї дружини і до першого подиху моєї донечки! Валимося з ніг!" – написав телеведучий.

Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з новонародженою дочкою Аделіною Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула батьком вдруге Фото: instagram.com/djedjula

Для пари це перша спільна дитина. У Юлії є 18-річна дочка Ангеліна від попереднього шлюбу, а в Андрія – син Даніель від Санти Дімопулос, якому 11 років.

Нагадаємо, у грудні минулого року Юлія Леус повідомила про сильну сварку з Андрієм Джеджулою. Вона не стала ділитися подробицями, а лише розповіла, що після конфлікту потрапила в лікарню з загрозою викидня. Також Леус говорила, що збирається розлучитися з телеведучим.

Раніше про вагітність повідомила колишня дівчина принца Гаррі.

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