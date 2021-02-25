Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Андрій Джеджула став батьком вдруге: зворушливі фото з пологового будинку

Сьогодні, 10:14

У телеведучого і його дружини народилася дочка

Після всіх скандалів Юлія Леус і Андрій Джеджула повідомили радісну новину – вони стали батьками. У пари народилася дівчинка. Фото вони опублікували в Instagram.

Новоспечена мама вже поділилася першим фото і розсекретила ім'я.

"Аделіна. 3840/55. Це любов", – коротко написала Юлія.

Юлія Леус з дочкою Аделіною
Юлія Леус з дочкою Аделіною
Фото: instagram.com/yla__yla

Також фото з донькою у себе в Instagram опублікував і Андрій Джеджула.

"Відчути все від першої перейми моєї дружини і до першого подиху моєї донечки! Валимося з ніг!" – написав телеведучий.

Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною
Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною
Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з новонародженою дочкою Аделіною
Андрій Джеджула з новонародженою дочкою Аделіною
Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула батьком вдруге
Андрій Джеджула батьком вдруге
Фото: instagram.com/djedjula

Для пари це перша спільна дитина. У Юлії є 18-річна дочка Ангеліна від попереднього шлюбу, а в Андрія – син Даніель від Санти Дімопулос, якому 11 років.

Нагадаємо, у грудні минулого року Юлія Леус повідомила про сильну сварку з Андрієм Джеджулою. Вона не стала ділитися подробицями, а лише розповіла, що після конфлікту потрапила в лікарню з загрозою викидня. Також Леус говорила, що збирається розлучитися з телеведучим.

Раніше про вагітність повідомила колишня дівчина принца Гаррі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Багатодітний укршоубіз: у кого з українських зірок троє і більше дітей Принцеса Євгенія вперше показала новонародженого сина - правнука Єлизавети II Джамала поділилася неймовірно ніжними фото з крихіткою-сином
Андрій Джеджула діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 06:10Фаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

Вчора, 20:27Travel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

Вчора, 17:47Смачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

Вчора, 15:21Зірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

Вчора, 15:08Смачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 14:50Зірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

Вчора, 13:35Психо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

23 лютогоПсихо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

23 лютогоЗірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

23 лютогоСмачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

23 лютогоЗірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? Ось 5 помилок під час випікання

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Новини партнерів

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей
В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей
Вскрылась криминальная тайна Натальи Дрожжиной
Вскрылась криминальная тайна Натальи Дрожжиной
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти