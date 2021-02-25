Андрій Джеджула став батьком вдруге: зворушливі фото з пологового будинку
У телеведучого і його дружини народилася дочка
Після всіх скандалів Юлія Леус і Андрій Джеджула повідомили радісну новину – вони стали батьками. У пари народилася дівчинка. Фото вони опублікували в Instagram.
Новоспечена мама вже поділилася першим фото і розсекретила ім'я.
"Аделіна. 3840/55. Це любов", – коротко написала Юлія.
Також фото з донькою у себе в Instagram опублікував і Андрій Джеджула.
"Відчути все від першої перейми моєї дружини і до першого подиху моєї донечки! Валимося з ніг!" – написав телеведучий.
Для пари це перша спільна дитина. У Юлії є 18-річна дочка Ангеліна від попереднього шлюбу, а в Андрія – син Даніель від Санти Дімопулос, якому 11 років.
Нагадаємо, у грудні минулого року Юлія Леус повідомила про сильну сварку з Андрієм Джеджулою. Вона не стала ділитися подробицями, а лише розповіла, що після конфлікту потрапила в лікарню з загрозою викидня. Також Леус говорила, що збирається розлучитися з телеведучим.
Раніше про вагітність повідомила колишня дівчина принца Гаррі.
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