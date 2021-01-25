Жена Джеджулы после громкого скандала рассказала, общается ли с мужем и с кем будет воспитывать дочь

Юля ответила на популярные вопросы подписчиков

В конце прошлого года беременная жена Андрея Джеджулы Юлия Леус обвинила телеведущего, что из-за него она может потерять ребенка и заявила о разводе. Сам телеведущий списывал слова Юли на гормоны. Спустя время жена Джеджулы ответила в Instagram на популярные вопросы и рассказала, какие отношения у них сейчас.

Сейчас Юля находится на 36 неделе беременности. Последний месяц беременности проходит тяжело – она все время дома лежит. С мужем Леус не помирилась.

"Нет. Мы общаемся только по поводу беременности", – ответила жена Джеджулы на самый популярный вопрос.

Когда родится ребенок, жена Джеджулы планирует прибегать к помощи няни.

"Планирую с помощью няни. Но больше сама", – поделилась планами Юля.

Также в Stories она рассказала, что Андрей заботится о ее питании.

"Кормит, а кому это еще делать? Не могу уже стоять возле плиты, мне и нельзя. Спасибо ему и на этом" – написала жена Джеджулы.

Подала пара на развод или нет – Юля не ответила.

Ранее Санта Димопулос прокомментировала скандал пары.

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