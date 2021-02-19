Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джамала поделилась невероятно нежными фото с крошкой-сыном

Сегодня, 12:15

Малышу исполнилось восемь месяцев

Певица Джамала, которая рассекретила свой вес после вторых родов, опубликовала в Instagram очень трогательные и теплые фото со своим младшим сыном Селимом-Гираем.

На снимках артистка держит малыша на руках и крепко его обнимает. В описании к фото Джамала добавила текст своей песни "Вірю в тебе": "Одна за одною хвилі пройдуть. Як сонце над морем, освітлю твій путь".

Джамала с сыном Селимом-Гираем
Джамала с сыном Селимом-Гираем
Фото: instagram.com/jamalajaaa

К слову, сегодня, 19 февраля, маленькому Селиму-Гираю исполнилось восемь месяцев.

Джамала с сыном Селимом-Гираем
Джамала с сыном Селимом-Гираем
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Отметим, что у Джамалы есть старший сын, который родился в марте 2018 года – Эмир-Рахман.

Джамала с сыном Селимом-Гираем
Джамала с сыном Селимом-Гираем
Фото: instagram.com/jamalajaaa

На снимки отреагировала еще одна украинская певица и мама двоих детей – Светлана Тарабарова.

"Маленькое чудо", – написала она в комментариях к фото.

Скриншот: Instagram Джамалы

Напомним, ранее Джамала уже показывала в Сети маленького сына.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?" Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео Дочь Брэда Питта предала отца
Джамала дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Мишина усомнилась в любви Эллерта
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет

Популярные статьи

Вчера, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 16:01Звездно

Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

Вчера, 15:04Фаново

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Вчера, 13:04Звездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Вчера, 12:55Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы: видео

Вчера, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Вчера, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

17 февраляЗвездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

17 февраляВкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

17 февраляВкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

17 февраляЗвездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

17 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

17 февраляЗвездно

Олег Винник о нищете в своей жизни: "Перед зарплатой покупал себе банан"

17 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Новости партнеров

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять