Джамала поделилась невероятно нежными фото с крошкой-сыном
Малышу исполнилось восемь месяцев
Певица Джамала, которая рассекретила свой вес после вторых родов, опубликовала в Instagram очень трогательные и теплые фото со своим младшим сыном Селимом-Гираем.
На снимках артистка держит малыша на руках и крепко его обнимает. В описании к фото Джамала добавила текст своей песни "Вірю в тебе": "Одна за одною хвилі пройдуть. Як сонце над морем, освітлю твій путь".
К слову, сегодня, 19 февраля, маленькому Селиму-Гираю исполнилось восемь месяцев.
Отметим, что у Джамалы есть старший сын, который родился в марте 2018 года – Эмир-Рахман.
На снимки отреагировала еще одна украинская певица и мама двоих детей – Светлана Тарабарова.
"Маленькое чудо", – написала она в комментариях к фото.
Напомним, ранее Джамала уже показывала в Сети маленького сына.
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