Волочкова рассталась с мужчиной, которого недавно показала публике: Это был прекрасный роман
Анастасия встречалась с возлюбленным в течение 10-ти месяцев. Пара то расставалась, то мирилась. Балерина долгое время скрывала лицо своего экс-избранника
Прошло меньше недели после того, как российская балерина Анастасия Волочкова показала миру своего возлюбленного – Олега. Теперь звезда балета удивила новостью о том, что они с мужчиной расстались.
"Мы расстались...Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе", – рассказала Волочкова в интервью kp.ru.
По словам Волочковой, в течение всех 10-ти месяцев они с Олегом то расставались, то мирились. Балерина утверждает, что ее экс-избранник "очень ревнивый и вспыльчивый". Как говорит Анастасия, Олег воспринимал ее скорее "как кумира", так как давно следил за ее творчеством.
"Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной", – поделилась своими мыслями Волочкова.
Стоит отметить, что многочисленные фото с Олегом в Instagram очень раздражали поклонников Анастасии.
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