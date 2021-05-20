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Волочкова рассталась с мужчиной, которого недавно показала публике: Это был прекрасный роман

Сегодня, 14:03

Анастасия встречалась с возлюбленным в течение 10-ти месяцев. Пара то расставалась, то мирилась. Балерина долгое время скрывала лицо своего экс-избранника

Анастасия Волочкова рассталась с Олегом
Анастасия Волочкова рассталась с Олегом
Фото: instagram.com/volochkova_art

Прошло меньше недели после того, как российская балерина Анастасия Волочкова показала миру своего возлюбленного – Олега. Теперь звезда балета удивила новостью о том, что они с мужчиной расстались.

"Мы расстались...Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе", – рассказала Волочкова в интервью kp.ru.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Фото: instagram.com/volochkova_art

По словам Волочковой, в течение всех 10-ти месяцев они с Олегом то расставались, то мирились. Балерина утверждает, что ее экс-избранник "очень ревнивый и вспыльчивый". Как говорит Анастасия, Олег воспринимал ее скорее "как кумира", так как давно следил за ее творчеством.

"Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной", – поделилась своими мыслями Волочкова.

Стоит отметить, что многочисленные фото с Олегом в Instagram очень раздражали поклонников Анастасии.

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