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Волочкова отдыхает, Ксюха зажгла: Собчак показала свою растяжку, но фотограф заснял другой момент

Сегодня, 17:33

Телеведущая отправилась в деревню, откуда поделилась новой порцией фотографий. Пользуясь случаем, она решила блеснуть своей растяжкой перед поклонниками

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая затроллила Ольгу Бузову в скандале с Дмитрием Губерниевым на Матч ТВ, отправилась на выходные в деревню под Москвой. Как истинный работоголик, телеведущая обожает иногда отдыхать на природе. Во время своей поездки она сделала пару забавных фото, на которых приняла позу балерины или йога. Если и вы хотите как Собчак взять максимум от этого лета, заглядывайте в наш календарь летних лайфхаков.

В Instagram 39-летняя ведущая опубликовала результат своей фотосессии у реки. Ксения была в белых джинсах, полупрозрачной футболке с майкой, кепке и очках. Ведущая решила поднять высоко ногу, обхватив ее рукой, и пока она принимала позу, фотограф уже успел сделать пару фото. Результат повеселил поклонников Собчак.

"Когда тебе сфотографировали до того, как ты "принял позу", – написала Ксения Собчак.

В итоге ведущая все таки приняла позу, красиво вытянув ногу вверх.

Ксения Собчак показала растяжку
Ксения Собчак показала растяжку
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Но подписчики Собчак были рады поиронизировать вместе с ней.

  • "Волочкова отдыхает, Ксюха зажгла"
  • "Вот чем мне нравится Собчак, так это умением посмеяться над собой, и не бояться выглядеть несуразно. Молодец, отличная самооценка у неё"
  • "Волочкова нервно курит в сторонке"
  • "Всем суметь бы жить вот так – в позе Ксении Собчак!"
  • "Привет Волочковой"
Скришот Instagram
Скришот Instagram

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Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.

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шоу-бизнес Ксения Собчак
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