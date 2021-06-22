Волочкова отдыхает, Ксюха зажгла: Собчак показала свою растяжку, но фотограф заснял другой момент
Телеведущая отправилась в деревню, откуда поделилась новой порцией фотографий. Пользуясь случаем, она решила блеснуть своей растяжкой перед поклонниками
Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая затроллила Ольгу Бузову в скандале с Дмитрием Губерниевым на Матч ТВ, отправилась на выходные в деревню под Москвой. Как истинный работоголик, телеведущая обожает иногда отдыхать на природе. Во время своей поездки она сделала пару забавных фото, на которых приняла позу балерины или йога. Если и вы хотите как Собчак взять максимум от этого лета, заглядывайте в наш календарь летних лайфхаков.
В Instagram 39-летняя ведущая опубликовала результат своей фотосессии у реки. Ксения была в белых джинсах, полупрозрачной футболке с майкой, кепке и очках. Ведущая решила поднять высоко ногу, обхватив ее рукой, и пока она принимала позу, фотограф уже успел сделать пару фото. Результат повеселил поклонников Собчак.
"Когда тебе сфотографировали до того, как ты "принял позу", – написала Ксения Собчак.
В итоге ведущая все таки приняла позу, красиво вытянув ногу вверх.
Но подписчики Собчак были рады поиронизировать вместе с ней.
- "Волочкова отдыхает, Ксюха зажгла"
- "Вот чем мне нравится Собчак, так это умением посмеяться над собой, и не бояться выглядеть несуразно. Молодец, отличная самооценка у неё"
- "Волочкова нервно курит в сторонке"
- "Всем суметь бы жить вот так – в позе Ксении Собчак!"
- "Привет Волочковой"
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Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной.
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