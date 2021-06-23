Хью Гранта незнакомые дети в парке постоянно обзывали "ублюдком"

Известный британский актер откровенно рассказал о старте своей карьеры. В молодости Хью Грант подвергался насмешкам даже от незнакомцев. В новом интервью актер вспомнил один из инцидентов

Актера Хью Гранта обижали в молодости Фото: Getty Images

60-летний Хью Грант, который снялся в сериале с Николь Кидман, считается одним из самых популярных британских актеров современности. Однако не все знают, что начало его карьеры было нелегким. Грант даже подвергался насмешкам.

В 1980-х годах Хью только начинал свой путь к славе. Как сообщает Mirror, Грант поделился неприятной историей, которая произошла с ним в молодости до того, как он стал известным и добился успеха в киноиндустрии.

"Я был очень не уверен в себе. Никогда не хотел быть актером, но по какой-то причине я оказался в театре в Ноттингеме. Поэтому я купил несколько книг, где были описаны упражнения для развития актерского мастерства", – сказал Хью.

Хью Грант Фото: Getty Images

По словам Гранта, он часто репетировал и занимался упражнениями в парке в Ноттингеме.

"Я помню, как один из парней сказал, что я "должен вернуться обратно в космос, с ветерком". И засмеялся. И я продолжал репетировать, пока не понял, что местные дети в парке при виде меня говорят: "О, этот ублюдок делает это снова", – вспомнил Хью.

Обладатель "Золотого глобуса" также признался, что в определенный период времени, чтобы сэкономить, он притворялся личным агентом.

"Я выдумал мужчину, Джеймса Хохили. И это работало довольно хорошо в течение года или двух, и спасло мой бюджет", – признался Грант.

Хью Грант снимался в таких фильмах как "Четыре свадьбы и одни похороны", "Ноттинг Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Бриджит Джонс: Грани разумного" и многих других. Грант – обладатель премий "Золотой глобус", BAFTA, Кубка Вольпи и французской премии "Сезар".

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Ранее мы сообщали, что зрители бурно отреагировали на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом.

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