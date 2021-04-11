Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

Об этом стало известно в спецвыпуске шоу "Маска"

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз! Об этом участница гипершоу "Маска" рассказала в спецвыпуске, который вышел на телеканале "Украина" сразу после суперфинала.

До этого на шоу "Маска" Приходько отрицала свою беременность, когда звездные детективы спрашивали, не ждет ли она ребенка. Но уже после завершения первого сезона она все же подтвердила слух.

Анастасия Приходько

Скриншот из видео

"Ну родила, родила", – сказала Приходько в эфире спецвыпуска. А на просьбу Оли Поляковой назвать имя ребенка Анастасия уже не захотела отвечать.

Звезда также рассказала, как во время беременности ей удавалось посещать съемки шоу "Маска", при этом не рассказать своей семье, что она делает – ведь по контракту все участники должны были держать в тайне, что они герои шоу "Маска".

"Я отказалась от всех своих пиарщиков, потому что именно муж поехал на подписание контракта, и вся эта тайна осталась в семье", – сказала Анастасия Приходько.

Отметим, что у Анастасии Приходько уже есть двое детей: в 2010 году она родила дочь, а в 2015 году – сына. В сентябре 2020 года Приходько обвенчалась со своим супругом в церкви.

10 апреля прошел финал гипершоу "Маска", которое уже продлили на второй сезон. Все самые яркие раскрытия маски смотрите в нашем сюжете:

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