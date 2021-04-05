Известный режиссер заявил, что Анастасии Приходько нужна помощь специалиста: Эта агрессия отталкивает
Герман Ненов сделал неожиданное заявление о певице
Известный украинский режиссер Герман Ненов, который довел до слез Могилевскую и отказал Лободе, резко высказался об Анастасии Приходько. По его мнению, певица нуждается в помощи специалиста.
Герман заговорил об Анастасии в интервью, опубликованном на YоuTube-канале pro:wider. Ведущий Влад Дарвин поинтересовался у клипмейкера, что нужно, чтобы Приходько стала самой популярной артисткой Украины.
Ненов ответил, что певица воспринимается сложно из-за ее образа и того, как и что она говорит.
"Я недавно смотрел ее интервью... есть какая-то внутренняя обида. Когда человек на каждый вопрос ищет виноватых, это значит, что человек сильно обижен, – сказал Герман. – Мне кажется, что ей нужна помощь специалиста... Есть какая-то озлобленность, вот эта агрессия, которая тебя отталкивает".
При этом режиссер добавил, что и такую отрицательную энергию, как у Приходько, тоже можно "классно конвертировать в успех".
Накануне Анастасия Приходько прокомментировала слухи о своей беременности.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное