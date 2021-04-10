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Звезда Американского пирога Мина Сувари впервые стала мамой

Сегодня, 09:13

42-летняя звезда родила мальчика

42-летняя актриса Мина Сувари, сыгравшая в фильмах "Американский пирог" и "Красота по-американски", впервые стала мамой. У Мины и ее супруга Майкла Хоупа родился сын, которого назвали Кристофером Александром, в честь покойного отца Майкла.

О том, что актриса родила малыша, изданию People, рассказал инсайдер. Отмечается, что мама и ребенок находятся дома, с ними все хорошо.

Фото: instagram.com/menasuvari

О беременности Сувари стало известно осенью прошлого года. Тогда в своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот.

Мина Сувари
Кадр из фильма "Американский пирог"

Позже стало известно, что она не могла забеременеть некоторое время. На нее также оказывали давление окружающие, когда дело касалось беременности.

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"Когда мне было 30 с лишним, меня постоянно об этом спрашивали. Это вселяет в тебя некий страх. Потребовалось проделать много работы, чтобы действительно отойти от этого и начать доверять своему собственному телу", – рассказала актриса в интервью.

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Ранее стало известно, что актриса Кирстен Данст снова беременна.

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