Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чудо-женщина Галь Гадот показала беременный живот

Сегодня, 12:30

Актриса станет мамой в третий раз

35-летняя израильская актриса и модель Галь Гадот станет мамой в третий раз. Исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" поделилась новостью о беременности в начале марта. Теперь она показала фото с округлившимся животом.

В своем Instagram-профиле Галь Гадот опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном сдельном купальнике. Актриса положила руку на живот, как это обычно делают беременные.

Фото: instagram.com/gal_gadot

"Работаю над двумя крупными проектами", – написала она в посте.

Читайте также:
Анастасию Приходько подозревают в беременности: комментарий певицы

О третьей беременности Галь объявила в этом году после церемонии "Золотой глобус". Она поделилась в соцсети фотографией с мужем Яроном Версано и двумя дочками. Все трое обнимают живот звездной мамы.

Фото: instagram.com/gal_gadot

Ранее сообщалось, что Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссером фильма выступит Пэтти Дженкинс, которая работала над "Чудо-женщиной".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кирстен Данст снова беременна. Актриса в шикарных нарядах показала живот (фото) Супруг покойной Фриске во второй раз стал отцом: фото Беременная Даша Квиткова попала в больницу
беременность Галь Гадот
Реклама

Новости партнеров

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 15:49Звездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляЗвездно

Я выучил украинский язык, чтобы вас запутать: с Жабеня сняли маску

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляМодно

Сникер-культура: 15 пар кроссовок, которые подойдут на все случаи жизни

3 апреляЗвездно

Звезда Бриджертонов покинул сериал на пике популярности

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять