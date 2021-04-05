Чудо-женщина Галь Гадот показала беременный живот

Актриса станет мамой в третий раз

35-летняя израильская актриса и модель Галь Гадот станет мамой в третий раз. Исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" поделилась новостью о беременности в начале марта. Теперь она показала фото с округлившимся животом.

В своем Instagram-профиле Галь Гадот опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном сдельном купальнике. Актриса положила руку на живот, как это обычно делают беременные.

Фото: instagram.com/gal_gadot

"Работаю над двумя крупными проектами", – написала она в посте.

О третьей беременности Галь объявила в этом году после церемонии "Золотой глобус". Она поделилась в соцсети фотографией с мужем Яроном Версано и двумя дочками. Все трое обнимают живот звездной мамы.

Фото: instagram.com/gal_gadot

Ранее сообщалось, что Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссером фильма выступит Пэтти Дженкинс, которая работала над "Чудо-женщиной".

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