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Анастасія Приходько втрете стала мамою

Сьогодні, 09:51

Про це стало відомо в спецвипуску шоу "Маска"

Співачка Анастасія Приходько стала мамою втрете! Про це учасниця гіпершоу "Маска" розповіла в спецвипуску, який вийшов на телеканалі "Україна" відразу після суперфіналу.

До цього на шоу "Маска" Приходько заперечувала свою вагітність, коли зіркові детективи запитували, чи не чекає вона на дитину. Але вже після завершення першого сезону вона все ж підтвердила слух.

Анастасія Приходько
Скріншот з відео

"Ну народила, народила", – сказала Приходько в ефірі спецвипуску. А на прохання Олі Полякової назвати ім'я дитини Анастасія вже не захотіла відповідати.

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Зірка також розповіла, як під час вагітності їй вдавалося відвідувати зйомки шоу "Маска", при цьому не розповісти своїй родині, що вона робить – адже за контрактом всі учасники повинні були тримати в таємниці, що вони герої шоу "Маска".

"Я відмовилася від усіх своїх піарників, тому що саме чоловік поїхав на підписання контракту, і вся ця таємниця залишилася в родині", – сказала Анастасія Приходько.

Зазначимо, що в Анастасії Приходько вже є двоє дітей: у 2010 році вона народила дочку, а в 2015 році – сина. У вересні 2020 року Приходько повінчалася зі своїм чоловіком в церкві.

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска", яке вже продовжили на другий сезон. Всі найяскравіші розкриття маски дивіться в нашому сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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