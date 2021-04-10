Не дождемся: Холостяк Макс Михайлюк показал фото с беременной Дашей Хлистун
Модель вот-вот готовится родить
В начале этого года стало известно, что герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его избранница Даша Хлистун ждут ребенка. В своем Instagram-профиле Михайлюк опубликовал нежное фото с любимой.
На черно-белом снимке пара позирует на постели. Будущая мама надела рубашку, оголив свой живот. "Девять месяцев в твоем животе и целая жизнь в наших сердцах", – подписал фото Макс.
Похожий снимок у себя в аккаунте выложила и Даша Хлистун. Она написала, что они с Михайлюком не дождутся, когда родится ребенок.
"Интересно, она пунктуальная как мама, или все таки опаздывать будет как папа", – добавила подпись Даша.
Ранее Даша и Макс рассекретили пол и имя ребенка – у них родится девочка, которую решили назвать Ариана.
Недавно также сообщалось, что Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной.
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