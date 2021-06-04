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Амазонка в джунглях: Леся Никитюк в белом топе похвасталась тонкой талией

Сегодня, 08:20

Телеведущая похвасталась стильным льняным оверсайз-костюмом зеленого цвета. Под пиджак звезда надела белый топ, подчеркивающий ее талию и пресс

Леся Никитюк похвасталась модным костюмом
Леся Никитюк похвасталась модным костюмом
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, блогерша и юмористка Леся Никитюк не перестает радовать своих поклонников новыми снимками в модных нарядах.

На этот раз звезда похвасталась в Instagram стильным льняным оверсайз-костюмом зеленого цвета от украинского бренда Cherry Land. Под пиджак она надела белый топ, подчеркивающий ее тонкую талию и пресс.

"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим". Как вам?" – поинтересовалась Никитюк у подписчиков.

Леся Никитюк в костюме украинского бренда Cherry Land
Леся Никитюк в костюме украинского бренда Cherry Land
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пользователям сети очень понравился лук ведущей, и они оставили множество комплементарных комментариев под публикацией.

  • "Как всегда богиня!"
  • "Красотка"
  • "Нереально крутой! Зеленый в моде. Леся, вы стильная!"
  • "Красиво"
  • "Леся, костюм очень красивый!"
  • "Шикарная девочка и костюм"
  • "Амазонка в джунглях"

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Напомним, украинская певица и подруга телеведущей Леси Никитюк Лия Ли впервые станет мамой. Радостной новостью со своими поклонниками Лия поделилась в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом.

Кроме этого, ранее Леся Никитюк показала, как выглядела в 9-м классе.

Леся Никитюк – известная украинская телеведущая, блогерша и юмористка. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Получила высшее образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Во время учебы девушка была участницей команды КВН "Торнадо Люкс". Ее короткая миниатюра "Галя, я в маршрутке" стала вирусной в YouTube.

В 2009 году Никитюк со своей близкой подругой Ольгой Панасенко начала выступать в "Бигуди шоу". В 2011 году они приняли участие в шоу "Рассмеши комика", после чего к Лесе пришла популярность.

Телеведущая не замужем. В 2017 году она сообщила, что выходит замуж за своего соседа, однако вскоре возлюбленные расстались.

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Источник: Сегодня
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