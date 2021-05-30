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Никитюк поделилась новым шедевром в Instagram: хотела красиво, а получилось как всегда

Сегодня, 13:12

Глядя на Лесю, появляется летнее настроение

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которую спутали с Олей Поляковой, любит посмеяться над собой, а мы тоже любим ее забавные видео. Ведущая опубликовала короткий ролик, в котором она почти минуту пытается запрыгнуть на надувного единорога. Спойлер: у нее ничего не получилось.

На видео Леся в черном купальнике пытается красиво прыгнуть в бассейн, но все ее попытки оказались неудачными.

"Если оседлать коня не выходит с первого раза, то обязательно получится... с ни какого", – поделилась мудростью Никитюк.

, (@lesia_nikituk)

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Поклонники Леси успокоили ее, написав, что у нее все получится. И мы с ними согласны.

  • "Вы сделали мое утро! Обожаю ваши видео"
  • "Мудрость прекрасная"
  • "Леся Ивановна, не психуйте. У вас обязательно получится!"
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк пожаловалась фолловерам на Винницу.

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