Никитюк поделилась новым шедевром в Instagram: хотела красиво, а получилось как всегда
Глядя на Лесю, появляется летнее настроение
Леся Никитюк, которую спутали с Олей Поляковой, любит посмеяться над собой, а мы тоже любим ее забавные видео. Ведущая опубликовала короткий ролик, в котором она почти минуту пытается запрыгнуть на надувного единорога. Спойлер: у нее ничего не получилось.
На видео Леся в черном купальнике пытается красиво прыгнуть в бассейн, но все ее попытки оказались неудачными.
"Если оседлать коня не выходит с первого раза, то обязательно получится... с ни какого", – поделилась мудростью Никитюк.
Поклонники Леси успокоили ее, написав, что у нее все получится. И мы с ними согласны.
- "Вы сделали мое утро! Обожаю ваши видео"
- "Мудрость прекрасная"
- "Леся Ивановна, не психуйте. У вас обязательно получится!"
Ранее Леся Никитюк пожаловалась фолловерам на Винницу.
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