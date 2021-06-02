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Известная певица и подруга Леси Никитюк беременна первенцем: фото

Сегодня, 18:13

Певица Лия Ли впервые станет мамой. Девушка опубликовала фото с округлившимся животом и трогательно подписала публикацию

Лия Ли впервые станет мамой
Лия Ли впервые станет мамой
Фото: instagram.com/liya_li__

Украинская певица и подруга телеведущей Леси Никитюк Лия Ли впервые станет мамой. Радостной новостью со своими поклонниками Лия поделилась в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом.

"Все, о чем мечтала и долго ждала! Я жду тебя, мой ангелочек", – подписала Лия публикацию.

Подписчики Лии стали активно поздравлять ее с будущим пополнением в семье. Среди теплых сообщений был и комментарий Леси Никитюк: "Поздравляю от души".

Леся Никитюк поздравила Лию Ли с будущим пополнением в семье
Леся Никитюк поздравила Лию Ли с будущим пополнением в семье
Фото: instagram.com/liya_li__

Предложение руки и сердца от своего возлюбленного в марте этого года. Тогда Лия опубликовала фото, на котором запечатлена с заветным кольцом на безымянном пальце. Имя избранника певица не называет, она лишь пару раз публиковала фото со своим возлюбленным в Instagram. Лия Ли также призналась, что они познакомились в соцсети.

Лия Ли со своим женихом
Лия Ли со своим женихом
Фото: instagram.com/liya_li__

Лия Ли: что известно о певице?

Настоящее имя Лии – Лилия Коцяр, ей 30 лет. Девушка родилась в Хмельницкой области, в Новой Ушице. Училась в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра. В августа 2013 года стала участницей дуэта "Аферистки". Группа записала два клипа на песни "Стасик" и "Инстаграм", активно участвовала в различных шоу-программах, а также принимала участие в благотворительных концертах.

В 2014 году активно ездили по госпиталям на Востоке Украины с Женским батальоном Светланы Вольновой и поддерживали раненых. В 2016 году группа распалась. В течение двух следующих лет исполнительница училась актерскому мастерству в студии Довженко и играла в театре. В 2018 году Лия Ли начала сольную карьеру с дебютным треком "Полум'яний цвіт". Лия Ли – заслуженная артистка эстрадного искусства Украины.

Напомним, известный украинский телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом.

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