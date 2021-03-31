Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Телеведущая кардинально сменила имидж

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее в сексуальном купальнике нарвалась на критику, отправилась к парикмахеру на покраску. В итоге она не только сменила цвет волос, но и постриглась.

Свое преображение Леся Никитюк показала в Instastories. Ведущая отстригла приличную часть своих локон и теперь длина ее волос немного ниже плеч.

Леся Никитюк постриглась Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Спасибо, Миша, я отращивала косы два года, чтобы ты мне их обрезал. Хорошо хоть на молодой Месяц", – сказала Леся Никитюк.

В ролике Леся показала отстриженный локон, а затем себя с новой стрижкой в зеркале.

Леся Никитюк сменила имидж Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что ранее Леся Никитюк в постели показала, что длиннее реки Нил.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться