Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

Все новое – хорошо забытое старое

Помните маленькую Алину Гросу, которая пела про бджілку? Уже взрослая, 25-летняя певица вернулась к истокам и поменяла прическу на самые узнаваемые кудри украинской эстрады. Смотрите, как теперь выглядит Гросу.

Напомним, что накануне в Сети появились слухи о том, что после развода Гросу встречается с российским актером.

На своей странице в Instagram Алина опубликовала серию фото в новом образе. "Жужужу. Хотели бы полный ремейк бджілки?", – поинтересовалась у подписчиков исполнительница. Мы готовы поспорить, что хотели бы!

Алина Гросу

Фото: instagram.com/alina_grosu

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Алина Гросу

Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фанаты Гросу оценили метаморфозы звезды и написали в комментариях, что не против ремейка. А мы предлагаем вам вспомнить ту самую "Бджілку".

Ранее Алина Гросу рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни после развода.

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