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Алина Гросу рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни после развода

Сегодня, 12:24

Певица прокомментировала слухи о своей личной жизни

В новогоднюю ночь телеканал "Украина" готовит праздничном шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна". В нем примут участие самые популярные украинские артисты. На съемочной площадке канала "Украина" певица Алина Гросу рассказала, планирует ли второй раз выйти замуж, кто дарит ей огромные букеты цветов и с кем отметит Новый год.

2020-й стал для певицы непростым – она ​​пережила развод и переболела коронавирусом. В то же время, говорит Алина, в этом году было немало приятных моментов. Артистка рассказала, как она планирует провести Новый год – на работе или дома с любимым.

"Постараюсь все успеть. Прежде всего, хочу увидеться на Новый год с семьей, с родными. Потому что когда болеешь, сразу понимаешь, что самое главное в жизни – это твои близкие люди. Им надо чаще говорить, как ты их любишь, чаще обнимать, целовать и быть с ними", – говорит Алина Гросу, которая выступит в праздничном шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ходят слухи, что сердце певицы уже не свободно. Алина прокомментировала это.

"У меня всегда сердце занято. Прежде всего, любимой работой. А все остальное... Я когда буду выходить замуж – думаю, что второй раз точно будет, надеюсь, тот уже будет точно последним – обязательно всем расскажу, – отметила певица в интервью каналу "Украина" и призналась, кто дарит ей огромные букеты цветов. – На самом деле это было еще, когда были возможны концерты. У меня было много цветов и на концертах, и на съемках. Друзья часто дарят. Мне кажется, когда я развелась, друзья начали меня с новой силой поддерживать, чтобы я думала, что не одна, и не грустила".

Напомним, "Новорічна ніч на каналі "Україна" – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под популярные мелодии 2020-го года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований. Ведущими проекта станут Королева ночи, певица Оля Полякова и ведущий шоу "Маска" канала "Украина" Владимир Остапчук. Увидеть грандиозное музыкальное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" зрители смогут вечером 31 декабря в 20:00.

Ранее Алина Гросу рассказывала, как ей дался развод.

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