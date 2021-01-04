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В Сети заговорили о романе Алины Гросу с российским актером. Смотрим совместные фото и видео пары

Сегодня, 13:01

Певица много проводит времени с актером Романом Полянским

Поклонники заговорили о новом романе Алины Гросу, которая в прошлом году развелась с мужем.

Поводом для слухов стало то, что отдыхать в Буковель артистка отправилась с российским актером Романом Полянским. На своих страничках в Instagram Роман и Алина делятся совместными фото.

GROSU (@alina_grosu)

Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

В комментариях подписчики стали писать, что Полянский и Гросу отлично смотрятся вместе.

"Классная пара", " Идеальная пара", " Подходите друг другу", – написали в Сети.

Стоит отметить, что пара часто публикует совместные фото и видео. Также Роман снимался в нескольких клипах Алины.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский.
Алина Гросу и Роман Полянский.
Фото: instagram.com/alina_grosu

Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

GROSU (@alina_grosu)

GROSU (@alina_grosu)

О личной жизни Романа Полянского можно найти информацию, что он женат на актрисе Дарье Жулай и что у пары есть дочь Марфа, которой девять лет. В Сети же ходят слухи, что актер давно развелся.

Ранее Алина Гросу рассказала, что происходит в ее личной жизни.

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