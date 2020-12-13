Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

Знаменитости при полном параде сфотографировались вместе

Певица Алина Гросу, хит которой ранее сравнили с новой песней Нади Дорофеевой, позировала со своей звездной 2крестной мамой" в шоу-бизнесе Ириной Билык.

Певицы сделали совместное селфи в гримерке:Ирина Билык блеснула салатовым пиджаком и эффектным макияжем, а Алина Гросу – воздушными локонами, которые контрастировали с черным нарядом. Фотографию Алина Гросу опубликовала в своем Instagram.

Алина Гросу и Ирина Билык Фото: instagram.com/alina_grosu

"Любимая Ирина Билык. Какую песню Ирочки вы любите больше всего? Я – каждую авторскую её песню, потому что они великолепные", – написала Алина Гросу.

Подписчики Алины Гросу сразу же обратили внимание, что певица назвала Ирину Билык "Ирочкой".

Но 25-летняя Алина Гросу сразу же ответила, что на самом деле Ирина Билык не является ее настоящей крестной.

Напомним, что ранее Ирина Билык показала редкие семейные фото к пятилетию сына.

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