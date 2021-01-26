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Билли Айлиш о бодишейминге и отношениях: "Я каждый день радуюсь, что одинока"

Сегодня, 13:30

19-летняя певица стала героиней нового номера Vanity Fair

Билли Айлиш, которая недавно потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за "обнаженных" рисунков, стала звездой свежего номера Vanity Fair. Певица дала интервью изданию, в котором рассказала о попытках похудеть, и о том, почему она не в отношениях.

Фотографией для обложки глянца 19-летняя Билли поделилась на своей странице в Instagram. Айлиш сняли в привычном для нее ярком стиле.

Фото: instagram.com/billieeilish

В интервью, которое опубликовано в YouTube-канале Vanity Fair, Билли Айлиш размышляет о своих "ужасных отношениях с телом" и неожиданном побочном эффекте таблеток для похудения.

"Я помню, как принимала таблетку, которая должна была помочь мне похудеть, но заставляла меня только писать в постель. А мне тогда было 12 лет", – вспоминает артистка.

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Певица призналась, что неуверенность в своем теле повлияла на ее образ – она всегда носит мешковатую одежу.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: Скриншот из YouTube

А в марте прошлого года Билли выступила против бодишейминга, выпустив видео, в котором она медленно раздевается до бюстгальтера, а затем погружается в черную жидкость.

Также в видеоинтервью Билли Айлиш пролила свет на свои отношения. Она сказала, что чувствовала себя "в наибольшей ловушке", и что это был "эмоциональный абьюз".

Айлиш добавила, что в настоящее время она ни с кем не встречается. "Я радуюсь каждый день, что я одинока. Было бы хорошо, если бы у меня кто-то был, но сейчас это не так", – поделилась она.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш вошла в список 50 главных людей 2020 года по версии Bloomberg.

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