Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)
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Пам'ятаєте маленьку Аліну Гросу, яка співала про бджілку? Вже доросла, 25-річна співачка повернулася до витоків і поміняла зачіску на найвпізнаваніші кучері української естради. Дивіться, як тепер виглядає Гросу.
Нагадаємо, що напередодні в Мережі з'явилися чутки про те, що після розлучення Гросу зустрічається з російським актором.
На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала серію фото в новому образі. "Жужужу. Хотіли б повний ремейк бджілки?", – поцікавилася у підписників виконавиця. Ми готові посперечатися, що хотіли б!
Фанати Гросу оцінили метаморфози зірки і написали в коментарях, що не проти ремейка. А ми пропонуємо вам згадати ту саму "Бджілку".
Раніше Аліна Гросу розповіла, що зараз відбувається в її особистому житті після розлучення .
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