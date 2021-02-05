Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)

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Пам'ятаєте маленьку Аліну Гросу, яка співала про бджілку? Вже доросла, 25-річна співачка повернулася до витоків і поміняла зачіску на найвпізнаваніші кучері української естради. Дивіться, як тепер виглядає Гросу.

Нагадаємо, що напередодні в Мережі з'явилися чутки про те, що після розлучення Гросу зустрічається з російським актором.

На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала серію фото в новому образі. "Жужужу. Хотіли б повний ремейк бджілки?", – поцікавилася у підписників виконавиця. Ми готові посперечатися, що хотіли б!

Аліна Гросу

Фото: instagram.com/alina_grosu

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Аліна Гросу

Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фанати Гросу оцінили метаморфози зірки і написали в коментарях, що не проти ремейка. А ми пропонуємо вам згадати ту саму "Бджілку".

Раніше Аліна Гросу розповіла, що зараз відбувається в її особистому житті після розлучення .

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