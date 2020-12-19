Александр Эллерт после победы в "Холостячке": "Спасибо знатокам, б**дь, жизни" (видео)

Эллерт обратился ко всем хейтерам

Победителем проекта "Холостячка" стал Александр Эллерт. И он впервые прокомментировал тот факт, что Ксения Мишина выбрала именно его.

В Instastories Александр сказал пару слов своим поклонникам и хейтерам, которые уверены, что Эллерт и Мишина не подходят друг другу.

"Выспались? Всем доброе утро, это была крайняя бессонная ночь на проекте "Холостячка". Спасибо огромное всем за поддержку и комментарии. И спасибо огромное этим знатокам, б**дь, жизни, которые все знают. Продолжайте эти умопомрачительные, веселые комментарии, кайф", – сказал Александр.

Александр Эллерт прокомментировал победу в "Холостячке" Видео: instagram.com/ellert_a

В Instagram он опубликовал снимок, на котором целуется с Ксюшей и добавил в описание лишь значок бесконечности.

Скриншот: Instagram Александра Эллерта

Ранее мы рассказали, как прошел финальный выпуск проекта "Холостячка". Кроме этого, Ксения Мишина также прокомментировала финал.

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