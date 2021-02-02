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Жюри выбрало песню Go_A для "Евровидения", но фанаты негодуют: "А как же открытый отбор?"

Сегодня, 18:51

Трек все смогут услышать лишь в марте этого года

Жюри выбрало песню для "Евровидения-2021" от Украины, но сам трек зрители и поклонники конкурса услышат только в марте – этот факт не понравился многим украинцам.

В Сети уже успели раскритиковать решение не представлять песню народу. Возмущенные комментарии появились на официальной страничке общественного вещателя в Instagram, посвященной "Евровидению" – suspilne.eurovision, а также на украинской фан-страничке eurovision.ua.

"Жюри уже выбрало песню Go_A для Евровидения-2021. Группа представила три песни, но какой будет конкурсная композиция – услышим в марте", – говорится в сообщении.

"Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания", "Это странно. Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться", – пишут комментаторы.

Скриншот: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision.ua

В состав жюри, которое отбирало песню на конкурс, вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии:

  • Джамала – певица, победительница "Евровидения-2016";
  • Евгений Филатов – солист группы The Maneken, продюсер;
  • Руслан Квинта – музыкальный продюсер, композитор;
  • Ярослав Лодыгин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
  • Дмитрий Хоркин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

Жюри определило песню Go_A для "Евровидения" – 2021
Жюри определило песню Go_A для "Евровидения" – 2021
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ранее мы рассказывали, что Go_A представила новую песню.

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