"Евровидение-2021": коротко о том, как пройдет конкурс
Принимать песенный конкурс будут Нидерланды
18 мая 2021 года стартует первый полуфинал "Евровидения". Все, что нужно знать о песенном конкурсе, мы коротко рассказываем далее в материале.
Напомним, что в 2020 году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Вместо этого организаторы провели онлайн-концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран.
Традиционно, песенный конкурс состоится 18, 20 и 22 мая. В этом году его принимать будет Роттердам.
Ведущими шоу остаются певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Именно их назначили ведущими конкурса в прошлом году.
В условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:
- разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);
- участникам разрешается самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;
- дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.
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Для участия в конкурсе в этом году исполнители также должны представить новые композиции, так как песни участников "Евровидения-2020" не принимаются в 2021-м.
Перечень стран-участниц "Евровидения-2021" (а их насчитывается 41) остался таким же, как и в 2020 году. Остается неизменным и порядок выступлений:
Первый полуфинал (18 мая):
- Северная Македония
- Беларусь
- Литва
- Швеция
- Словения
- Австралия
- Ирландия
- Россия
- Норвегия
- Кипр
- Хорватия
- Азербайджан
- Мальта
- Израиль
- Украина
- Румыния
- Бельгия
Второй полуфинал (20 мая):
- Австрия
- Молдова
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чешская Республика
- Греция
- Эстония
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
От Украины в Роттердам отправится этническая группа GO_A. Все, что известно о музыкантах, читайте в нашем материале.
Европейский вещательный союз, общественные вещатели-организаторы в Нидерландах NPO, NOS и AVROTROS разработали четыре базовых варианта проведения конкурса в нынешних реалиях:
Вариант A: все, как обычно.
"Евровидение-2021" пройдет, как обычно: на арене Ahoy в Роттердаме состоится 9 шоу (включая генеральные репетиции) в заполненном зале, с участием делегаций и артистов всех стран-участников, состоятся и все ивенты в рамках "Евровидения".
Вариант B: дистанция.
Аналогично будет проведено 9 шоу со зрителями на арене, однако при ограниченном количестве зрителей, чтобы обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии 1,5 м.
Вариант C: ограничения на путешествия.
"Евровидение-2021" пройдет как в варианте B, однако если какая-то делегация не сможет приехать в Роттердам, будет использовано резервное видео исполнителя этой страны.
Вариант D: локдаун.
Если на момент проведения конкурса в Нидерландах будет действовать локдаун, "Евровидение-2021" состоится без зрителей и участников – все выступления покажут онлайн.
Какой вариант проведения "Евровидения-2021" выберут организаторы – станет известно в феврале.
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