"Евровидение-2021": коротко о том, как пройдет конкурс

Принимать песенный конкурс будут Нидерланды

18 мая 2021 года стартует первый полуфинал "Евровидения". Все, что нужно знать о песенном конкурсе, мы коротко рассказываем далее в материале.

Напомним, что в 2020 году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Вместо этого организаторы провели онлайн-концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран.

"Евровидение-2021" Фото: eurovision.tv

Где и когда пройдет "Евровидение-2021"

Традиционно, песенный конкурс состоится 18, 20 и 22 мая. В этом году его принимать будет Роттердам.

Ведущие "Евровидения-2021"

Ведущими шоу остаются певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Именно их назначили ведущими конкурса в прошлом году.

Ведущие "Евровидения-2021"

Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Новые правила "Евровидения-2021"

В условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:

разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);

участникам разрешается самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;

дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.

Для участия в конкурсе в этом году исполнители также должны представить новые композиции, так как песни участников "Евровидения-2020" не принимаются в 2021-м.

Перечень стран-участниц "Евровидения-2021" (а их насчитывается 41) остался таким же, как и в 2020 году. Остается неизменным и порядок выступлений:

Первый полуфинал (18 мая):

Северная Македония Беларусь Литва Швеция Словения Австралия Ирландия Россия Норвегия Кипр Хорватия Азербайджан Мальта Израиль Украина Румыния Бельгия

Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Второй полуфинал (20 мая):

Австрия Молдова Польша Сан-Марино Сербия Исландия Чешская Республика Греция Эстония Дания Болгария Швейцария Финляндия Армения Латвия Грузия Португалия Албания

Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Кто представит Украину на "Евровидении-2021"

От Украины в Роттердам отправится этническая группа GO_A. Все, что известно о музыкантах, читайте в нашем материале.

Группа Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Проведение "Евровидения-2021" в условиях пандемии

Европейский вещательный союз, общественные вещатели-организаторы в Нидерландах NPO, NOS и AVROTROS разработали четыре базовых варианта проведения конкурса в нынешних реалиях:

Вариант A: все, как обычно.

"Евровидение-2021" пройдет, как обычно: на арене Ahoy в Роттердаме состоится 9 шоу (включая генеральные репетиции) в заполненном зале, с участием делегаций и артистов всех стран-участников, состоятся и все ивенты в рамках "Евровидения".

Вариант B: дистанция.

Аналогично будет проведено 9 шоу со зрителями на арене, однако при ограниченном количестве зрителей, чтобы обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии 1,5 м.

Вариант C: ограничения на путешествия.

"Евровидение-2021" пройдет как в варианте B, однако если какая-то делегация не сможет приехать в Роттердам, будет использовано резервное видео исполнителя этой страны.

Вариант D: локдаун.

Если на момент проведения конкурса в Нидерландах будет действовать локдаун, "Евровидение-2021" состоится без зрителей и участников – все выступления покажут онлайн.

Какой вариант проведения "Евровидения-2021" выберут организаторы – станет известно в феврале.

Ранее сообщалось, что представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню.

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