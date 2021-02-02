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Журі обрало пісню Go_A для "Євробачення", але фанати обурюються: "А як же відкритий відбір?"

Сьогодні, 18:51

Трек всі зможуть почути лише в березні цього року

Журі обрало пісню для "Євробачення-2021" від України, але сам трек глядачі і шанувальники конкурсу почують тільки в березні – цей факт не сподобався багатьом українцям.

У Мережі вже встигли розкритикувати рішення не представляти пісню народу. Обурені коментарі з'явилися на офіційній сторінці суспільного мовника в Instagram, присвяченій "Євробаченню" – suspilne.eurovision, а також на українській фан-сторінці eurovision.ua.

"Журі вже обрало пісню Go_A для Євробачення-2021. Гурт представив три пісні, але якою буде конкурсна композиція – почуємо в березні", – йдеться в повідомленні.

"Тю, а де ж відкритий відбір між кількома піснями? Обіцянки-цяцянки", "Це дивно. Могли б хоч опублікувати фрагменти якісь, щоб бачити реакцію народу і хоч трохи прислухатися", – пишуть коментатори.

Скріншот: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision.ua

До складу журі, яке відбирало пісню на конкурс, увійшли українські зірки та авторитетні експерти в музичній індустрії:

  • Джамала – співачка, переможниця "Євробачення 2016";
  • Євген Філатов – соліст гурту The Maneken, продюсер;
  • Руслан Квінта – музичний продюсер, композитор;
  • Ярослав Лодигін – член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;
  • Дмитро Хоркін – член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.

Журі визначило пісню Go_A для "Євробачення" – 2021
Журі визначило пісню Go_A для "Євробачення" – 2021
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Раніше ми розповідали, що Go_A представив нову пісню.

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