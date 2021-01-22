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Представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню. Фанаты назвали ее "хитярой"

Сегодня, 19:15

Группа посвятила клип пандемии COVID-19

Группа Go_A, которая в этом году представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", презентовала новую песню "Шум".

В новой видеоработе на песню участники группы в белых защитных костюмах и масках танцуют на фоне туманного города. Все это стало отсылкой к пандемии COVID-19.

Главным героем клипа стал фанат Go_A, которого пригласили на съемки сами участники группы. По сюжету, мужчина, тоскуя по общению с людьми, мечтает о возвращении к привычной жизни без дистанции. На мгновение его мечта осуществляется: и вот он уже танцует веснянку.

"Манифест в форме музыкального видения наших предков о мироздании. Символично водим "ШУМ" как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все – не забывайте об этом и не забывайте ценить то, что имеем", – написано на официальной страничке группы в Instagram.

Многие поклонники уже оценили работу Go_A: "Так это же хитяра", "Это шикарно. Мурашки так и идут по телу от музыки и пения", "Невероятно".

Скриншот: YouTube

Напомним, группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу Евровидения в Исландии.

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