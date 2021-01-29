Песню на "Евровидение-2021" от Украины будут выбирать Джамала и автор хитов Ротару
Сегодня, 17:05
В Сети уже раскритиковали состав жюри
В этом году Украину на "Евровидении " будет представлять группа Go_A. Песню, с котором группа поедет на международный конкурс выберет жюри.
В состав жюри вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии.
- Джамала – певица, победительница "Евровидения-2016";
- Евгений Филатов – солист группы The Maneken, продюсер;
- Руслан Квинта – музыкальный продюсер, композитор;
- Ярослав Лодыгин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
- Дмитрий Хоркин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.
Группе Go_A необходимо будет предоставить несколько новых песен. С треком, набравшим наибольшее количество баллов жюри, группа поедет в Роттердам.
Стоит отметить, что в Instagram не все оценили состав жюри. В комментариях можно увидеть негодование, почему нет Тины Кароль, Андрея Данилкое и почему выбирает жюри, а не слушатели.
"А где Тина Кароль?"," Где Андрей Данилко и Тина Кароль?" ,"Состав жюри просто ужас", – пишут в Сети.
Ранее мы рассказывали, что Go_A представили новую песню.
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