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Песню на "Евровидение-2021" от Украины будут выбирать Джамала и автор хитов Ротару

Сегодня, 17:05

В Сети уже раскритиковали состав жюри

В этом году Украину на "Евровидении " будет представлять группа Go_A. Песню, с котором группа поедет на международный конкурс выберет жюри.
В состав жюри вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии.
  • Джамала – певица, победительница "Евровидения-2016";
  • Евгений Филатов – солист группы The Maneken, продюсер;
  • Руслан Квинта – музыкальный продюсер, композитор;
  • Ярослав Лодыгин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
  • Дмитрий Хоркин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.
Группе Go_A необходимо будет предоставить несколько новых песен. С треком, набравшим наибольшее количество баллов жюри, группа поедет в Роттердам.
Жюри, которое выберет песню на "Евровидение-2021"
Жюри, которое выберет песню на "Евровидение-2021"
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Стоит отметить, что в Instagram не все оценили состав жюри. В комментариях можно увидеть негодование, почему нет Тины Кароль, Андрея Данилкое и почему выбирает жюри, а не слушатели.

"А где Тина Кароль?"," Где Андрей Данилко и Тина Кароль?" ,"Состав жюри просто ужас", – пишут в Сети.
Ранее мы рассказывали, что Go_A представили новую песню.

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