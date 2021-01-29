Песню на "Евровидение-2021" от Украины будут выбирать Джамала и автор хитов Ротару

В Сети уже раскритиковали состав жюри

В этом году Украину на "Евровидении " будет представлять группа Go_A . Песню, с котором группа поедет на международный конкурс выберет жюри.

В состав жюри вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии.

Джамала – певица, победительница "Евровидения-2016";

– певица, победительница "Евровидения-2016"; Евгений Филатов – солист группы The Maneken, продюсер;

– солист группы The Maneken, продюсер; Руслан Квинта – музыкальный продюсер, композитор;

– музыкальный продюсер, композитор; Ярослав Лодыгин – член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;

– член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения; Дмитрий Хоркин - член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

Группе Go_A необходимо будет предоставить несколько новых песен. С треком, набравшим наибольшее количество баллов жюри, группа поедет в Роттердам.

Жюри, которое выберет песню на "Евровидение-2021" Фото: instagram.com/eurovision.ua

Стоит отметить, что в



"А где Тина Кароль?"," Где Андрей Данилко и Тина Кароль?" ,"Состав жюри просто ужас", – пишут в Сети. Стоит отметить, что в Instagram не все оценили состав жюри. В комментариях можно увидеть негодование, почему нет Тины Кароль, Андрея Данилкое и почему выбирает жюри, а не слушатели."А где Тина Кароль?"," Где Андрей Данилко и Тина Кароль?" ,"Состав жюри просто ужас", – пишут в Сети.

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