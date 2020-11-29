Детское Евровидение-2020: кто стал победителем конкурса
В следующем году конкурс пройдет во Франции
В Польше состоялся конкурс "Детское Евровидение-2020". В этом году музыкальное состязание проходило в онлайн-формате. Все номера конкурсантов были записаны заранее. На сцене в Варшаве присутствовали ведущие конкурса, а также прошли несколько выступлений с использованием технологии дополненной реальности.
К примеру, финальное выступление всех участников вместе удалось создать с помощью такой технологии.
И победителем "Детского Евровидения-2020" стала Валентина из Франции. Отметим, что это первая победа Франции на "Детском Евровидении".
По результатам голосования жюри и зрителей, которые голосовали онлайн, Украина получила 106 баллов и заняла седьмое место.
"Детское Евровидение-2020": таблица результатов
Отметим, что со всеми участниками ведущие общались по видеосвязи. Все конкурсанты следили за шоу из своих стран.
Страны-участницы "Детского Евровидения-2020" (указаны в порядке выступлений участников):
- Германия
- Казахстан
- Нидерланды
- Сербия
- Беларусь
- Польша
- Грузия
- Мальта
- Россия
- Испания
- Украина
- Франция
Ранее мы рассказывали, как выступил Александр Балабанов из Украины.
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