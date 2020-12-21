Украинка победила на турецком "Евровидении"

Певица заняла первое место среди 26 участников

В этом году "Евровидение" на проводилось из-за коронавируса, а вот турецкий аналог престижного конкурса состоялся. На международном конкурсе "Тюрковидение" победила украинская певица гагаузского происхождения Наталья Папазоглу. Из-за пандемии конкурс проходил в онлайн-режиме.

На своей страничке в Facebook Наталья поделилась своими эмоциями.

"Я до сих пор не верю" Спасибо Господу Богу за эту победу !!! Спасибо всем кто так поддерживал и верил!", – написала певица.

С победой украинку уже поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Искренне поздравляю украинку гагаузского происхождения Натали Папазоглу с победой в престижном в тюркском мире песенном конкурсе "Тюрковидение"- 2020", – написал он в Twitter.

"Тюрковидение" – это песенный конкурс, который проходит с 2013 года. В нем принимают участие как тюркские страны, так и жители других стран, представляющих тюркские национальности.

О Наталье Папазоглу известно, что она украинская певица, автор и исполнитель собственных песен, солистка государственного джазового оркестра. Принимала участие в "Х-фактор 6" и стала одной из финалисток проекта.

Смотреть выступление Наталии на "Тюрковидении":

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