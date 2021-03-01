Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

19-летняя бывшая наркоманка спела хит Аллы Пугачевой на "Голосі країни-11"

Сегодня, 00:14

Девушка поборола зависимость год назад

Прошел шестой эпизод "Голосу країни-11", где выступило множество неординарных участников. Одной из них стала 19-летняя Анна Гадомич – смелая девушка, которая рассказала о своей проблеме на всю страну.

Вот уже год Анна не увлекается наркотиками, ранее девушка употребляла амфетамин. Анна – уличный музыкант, она пишет песни и выступает в разных городах Украины.

"Путь к мечте оборвался, когда в моей жизни появились наркотики. Это был амфетамин. Тогда меня затянуло в яму, где все будто повторяется, и ты не можешь выползти оттуда и думаешь, что ничего не имеет смысла. Не можешь ни есть, ни спать. Были попытки суицида", – говорит Анна.

Девушке удалось побороть зависимость, найти свою любовь и продолжить заниматься музыкой.

"Искать эмоции нужно не в наркотиках, а в любимом деле", – говорит Анна.

К девушке повернулись Надя Дорофеева и Дима Монатик. Анна выбрала команду Монатика.

Напомним, в пятом эпизоде "Голосу країни-11" на шоу выступила неординарная ЛГБТ-активистка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
«Голос країни»: в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления «Алиби» на шоу Возвращение "Алиби" и певица из Санкт-Петербурга: как прошел пятый выпуск "Голосу країни 11" У Монатика и Дорофеевой есть секретный семейный чат: их связывает необычное пристрастие
Голос країни Голос країни 11
Реклама

Новости партнеров

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Популярные статьи

Вчера, 19:16Events

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

Вчера, 06:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

Вчера, 05:05Events

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 февраляЗвездно

На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

27 февраляЗвездно

NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски"

27 февраляTravel

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

27 февраляФаново

Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу

27 февраляЗвездно

Беременная Репяхова и Павлик отдыхают в Египте: сколько стоит их номер в отеле

26 февраляЗвездно

Легендарная "Два кольори". В чьем исполнении прозвучала лучше всего (голосование)

26 февраляВкусно

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

26 февраляАнонс

Андрей Данилко заложил свою квартиру на Крещатике из-за шоу "Маска"

26 февраляЗдорово

Можно ли за три дня похудеть на 5 кг: что об этом думает диетолог

26 февраляЗвездно

Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева: Еле разговаривает

26 февраляЗвездно

После скандала с визажистами Инстасамка разбила стекло такси (видео)

26 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Раки станут перед выбором, а Львов ждет пассивный день

Новости партнеров

Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять