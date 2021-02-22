"Это девушка?": на "Голосі країни" выступила неординарная ЛГБТ-активистка (видео)

Девушка развернула кресло Тины Кароль

Прошел пятый выпуск шоу "Голос країни 11", где выступили много ярких участников, в том числе и Анна и Ангелина Завальские из известной украинской группы "Алиби". Еще одной не менее запоминающейся участницей стала музыкант и 23-летняя ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко.

Неординарную внешность Яны и ее талант оценила Тина Кароль, которая единственная из тренеров повернулась к девушке.

"Я музыкант. Люблю и пишу современные украинские песни. Очень хочу, чтобы люди их услышали. Часто слышу что с моей внешностью я не смогу стать певицей. Не люблю каблуки, украшения, макияж. Очень часто ко мне обращаются "молодой человек". Когда показываю паспорт в магазине, например, мне говорят, мол, это паспорт моей сестры", – поделилась Яна.

Многие говорили девушке, что с ее внешностью ей не удастся стать популярной певицей. Однако Яна не намерена меняться в угоду обществу.

"Поддерживаю ЛГБТ-сообщество. Пришла на шоу, потому что это проект про толерантность. Тут оценивают только голос, а не религию, внешность или ориентацию", – заявила Яна.

В комментариях под выступлением Яны зрители разделились на два лагеря: одни не смогли оценить вокал девушки только из-за ее неординарной внешности, другие же поддержали Яну в ее стремлении делиться своим талантом с миром.

"Это девушка?", "Думал, что парень", "Девушка похожа на парня", "Что? Это девушка? Я в шоке, что за прическа? Что за одежда? На вид мужик, с хорошим голосом. Пока не прочитала, что Яна", – пишут в комментариях.

Скриншот: YouTube

Но многие также поддержали Яну: "Супер", "Класс", "Красиво поет".

Скриншот: YouTube

Комментарии на YouTube могут быть разными, как и сами видеоблогеры! Недавно на YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Ранее мы рассказывали, как на шоу "Голос країни 11" выступила Надежда Мейхер.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться