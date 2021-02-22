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"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Сегодня, 01:02

Девушки не согласились принимать участие в проекте

На шоу "Голос країни 11" о своем возвращении заявили сестры Анна и Ангелина Завальские, которые ранее были солистками известной группы Алиби. Девушки пришли на шоу, чтобы "перезагрузиться", и после пятилетнего перерыва представить новый музыкальны проект – The Alibi Sisters.

Их выступление понравилось многим зрителям, которые больше всего оценили тот факт, что сестры решили не принимать участие в проекте, чтобы дать дорогу молодым артистам.

Такое решение удивило тренеров, но понравилось фанатам "Голосу країни", которые уже набросились с критикой на знаменитую украинскую певицу и экс-участницу "ВИА Гры" Надежду Мейхер, оставшуюся на проекте.

Сестры Анна и Ангелина Завальские и Надежда Мейхер
Сестры Анна и Ангелина Завальские и Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/anna_zavalskaya, instagram.com/goloskrainy_official

"Уберите Мейхер. Пусть кто-то из молодых пройдет", "Почему Мейхер так не поступила?", "Прекрасно поступили, не то что Мейхер", "Ну хоть эти "звездные гости" – действительно приятный сюрприз. Это вам не Мейхер", – пишут в комментариях под выступлением Завальских на YouTube и в Instagram.

Однако, как утверждают некоторые подписчики, Надежда Мейхер отказалась участвовать в "Голосі країни", о чем на шоу объявят позже.

Скриншот: Instagram, YouTube

Выступление Анны и Ангелины Завальских на "Голосі країни 11":

Кстати, на YouTube вы можете смотреть и слушать не только любимых музыкальных исполнителей, но и крутых блогеров. Недавно их ряды пополнил оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Напомним, на "Голосі країни" выступила неординарная ЛГБТ-активистка.

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