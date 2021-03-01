19-річна колишня наркоманка заспівала хіт Алли Пугачової на "Голосі країни-11"
Дівчина поборола залежність рік тому
Пройшов шостий епізод "Голосу країни-11", де виступило безліч неординарних учасників. Однією з них стала 19-річна Анна Гадоміч – смілива дівчина, яка розповіла про свою проблему на всю країну.
Ось уже рік Анна не захоплюється наркотиками, раніше дівчина вживала амфетамін. Анна – вуличний музикант, вона пише пісні і виступає в різних містах України.
"Шлях до мрії обірвався, коли в моєму житті з'явилися наркотики. Це був амфетамін. Тоді мене затягнуло в яму, де все ніби повторюється, і ти не можеш виповзти звідти і думаєш, що нічого не має сенсу. Не можеш ні їсти, ні спати. Були спроби суїциду", – розповідає Анна.
Дівчині вдалося побороти залежність, знайти своє кохання і продовжити займатися музикою.
"Шукати емоції потрібно не в наркотиках, а в улюбленій справі", – каже Анна.
До дівчини повернулися Надя Дорофєєва та Діма Монатік. Анна вибрала команду Монатіка.
Нагадаємо, у п'ятому епізоді "Голосу країни-11" на шоу виступила неординарна ЛГБТ-активістка.
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