19-річна колишня наркоманка заспівала хіт Алли Пугачової на "Голосі країни-11"

Дівчина поборола залежність рік тому

Пройшов шостий епізод "Голосу країни-11", де виступило безліч неординарних учасників. Однією з них стала 19-річна Анна Гадоміч – смілива дівчина, яка розповіла про свою проблему на всю країну.

Ось уже рік Анна не захоплюється наркотиками, раніше дівчина вживала амфетамін. Анна – вуличний музикант, вона пише пісні і виступає в різних містах України.

"Шлях до мрії обірвався, коли в моєму житті з'явилися наркотики. Це був амфетамін. Тоді мене затягнуло в яму, де все ніби повторюється, і ти не можеш виповзти звідти і думаєш, що нічого не має сенсу. Не можеш ні їсти, ні спати. Були спроби суїциду", – розповідає Анна.

Дівчині вдалося побороти залежність, знайти своє кохання і продовжити займатися музикою.

"Шукати емоції потрібно не в наркотиках, а в улюбленій справі", – каже Анна.

До дівчини повернулися Надя Дорофєєва та Діма Монатік. Анна вибрала команду Монатіка.

Нагадаємо, у п'ятому епізоді "Голосу країни-11" на шоу виступила неординарна ЛГБТ-активістка.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися